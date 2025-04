Alcalde Desbordes anunció drástica medida tras fiesta clandestina en Parque Almagro: “Bien lamentable”

La fiesta universitaria clandestina que se realizó la noche de este viernes en Parque Almagro dejó una drástica consecuencia. Y es que tras el descontrolado evento el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó un proyecto para el cierre del parque.

El carrete comenzó en un sector de República, luego se trasladó hasta el Parque O’Higgins y, tras el cierre, llegaron al Parque Almagro. Cientos de jóvenes participaron en la fiesta que dejó el sector lleno de basura y terminó con agresiones a los guardias municipales.

Tras lo ocurrido, Desbordes estuvo en conversación con Meganoticias, donde sentenció que “como decisión de esta gestión alcaldicia, nosotros no hemos dado ni un solo permiso más para hacer fiesta en plazas y parques de la comuna”.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Además, el jefe comunal aludió a las quejas de los vecinos del sector y cuestionó a quienes participaron en el evento. “No es posible que jóvenes que van a ser profesionales, que quieren conducir este país, no solo se embriaguen, no respetan a los vecinos del entorno, sino que además dejan el chiquero que dejaron”, descargó.

“No puede ser que ustedes actúen así con la gente, con los ciudadanos, con los vecinos que viven en el entorno de ese parque, y no puede ser que no tengan el mínimo de decencia de dejar por último un lugar limpio”, agregó.

El cierre de Parque Almagro

Frente a lo ocurrido, Desbordes confirmó que hay un proyecto en curso que busca cerrar el parque. “¿Cómo vamos a enfrentar esto? Ese parque se va a cerrar. Hay un proyecto de más de $6 mil millones para cerrar el Parque Almagro y ya está bastante avanzado”, contó.

“Por supuesto que la solución no es estar cerrando los espacios, en el mundo entero se cierran los parques (...) Se cerró el Parque de los Reyes, vamos a terminar de cerrarlo”, complementó.

“Ahora, ¿qué permite el cierre? Que puedas controlar los accesos, que puedas más o menos ordenar lo que pasa dentro del parque. Al menos en el Parque de los Reyes, desde que se cerró, ha dado un buen resultado”, detalló.

“El Parque Almagro es un parque muy grandote, las obras son de más de $6 mil millones, porque no solamente es el cierre, es iluminación, es mejorar el espacio y una serie de obras complementarias. Además, vamos a reforzar la seguridad del personal de seguridad municipal en ese parque”, explicó el edil.

Por último, el alcalde criticó y condenó a los jóvenes que fueron parte de la fiesta clandestina. “Por último que hagan un uso correcto del lugar. La verdad que la mugre, la cantidad de basura que se está sacando a esta hora, demuestra que son jóvenes que no tienen ningún respeto por los vecinos, por el entorno, por el parque. Rayaron los monumentos de Pedro Aguirre Cerda, que son piedras grandes, que son históricas”, reveló. “De verdad lo de ayer es bien lamentable y yo condeno la actitud de estos jóvenes, que habla muy mal de ellos lo que pasó anoche”, cerró el alcalde.