Ale Valle se lanza contra Iván Núñez tras polémica entrevista a Jadue: "Lo conozco desde la TV..."

En el podcast La Voz de los que Sobran la periodista Ale Valle se refirió a la polémica entrevista que le realizó Iván Núñez a Daniel Jadue y lanzó sus dardos en contra del comunicador. Recordemos que Núñez se dirigió hasta la casa del político con arresto domiciliario para conversar con él, sin embargo, la instancia no duró ni 10 minutos ya que Jadue se molestó y decidió no continuar.

En las imágenes liberadas por TVN se vio como el político se levantó molestó de su sillón y señaló. “No, cortala po’ hueón. Ósea, o la grabamos de nuevo o… no hagan lo que quieran, yo ya no quiero hacer la entrevista (sic) Te estoy planteando respetuosamente dos veces ‘pasemos a temas más relevantes’… hueón son media hora…”(sic)" a lo que se le escuchó decir al periodista. “y llevamos 10 minutos” dijo.

El descargo de Ale Valle contra Iván Núñez

“Yo creo que no era necesaria esta entrevista. Daniel Jadue está encerrado en su casa, lo cual no creo que sea muy agradable. La privación de libertad es una de las cosas más terribles que le pueden pasar a un ser humano, entonces no creo que hubiera necesidad de dar esta entrevista” comentó Valle.

Sobre esta misma línea agregó que “yo no le hubiera dado esta entrevista a Iván Núñez. Yo lo conozco desde la televisión y siempre se las arregla, no sé cómo, para ser la noticia, más que el que está contando la noticia”. Así mismo detalló el error de Jadue “si tú consideras que los medios de comunicación te han atacado y te tergiversan, cuál es la necesidad de darle una entrevista al canal que ha demostrado no ser de todos los chilenos” lanzó.

“Daniel Jadue no es una persona ingenua, es muy inteligente y sabe perfectamente qué son los medios de comunicación. Entonces, actuó de manera inocente” agregó. Finalmente cerró con que “a mí tampoco me pareció bien lo que hizo Iván Núñez, no me gusta su estilo. Yo lo encuentro extremadamente insistente, le da con un tema que a nadie le importa, porque al menos yo lo que quiero escuchar tiene que ver con las razones por las que está siendo investigado Daniel Jadue”.

