Abogado lanza inesperadas teorías sobre la declaración de Maite Orsini en caso Valdivia: "¿Acto celópata?"

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana el periodista Julio Cesar Rodríguez le consultó a un abogado sobre la filtración de las declaraciones de Maite Orsini sobre el caso Jorge Valdivia y las repercusiones que sus palabras podrían significar en el caso. Fue en esa instancia que el profesional desprendió tres teorías detrás de las palabras de la parlamentaria y el hecho de que contactara a una de las denunciantes.

“A la hora en que Jorge y ella ingresan a su departamento Jorge me estaba escribiendo. En dicha conversación Jorge me recrimina no haberlo saludado para su cumpleaños, que fue el sábado 19.10.24. Me mandó un mensaje diciéndome que no podía creer que, después de todo este tiempo yo no lo hubiese saludado por el cumpleaños. Me mandó otro mensaje que decía ‘me duele que no me hayan saludado porque todavía estoy enamorado de ti’” señaló la diputada.

¿JC Rodríguez lee postura de abogado ante declaración de Maite Orsini

La legisladora también declaró en Fiscalía que “de forma continua e ininterrumpidamente. O sea, él me mandaba de a 30 mensajes y yo le contestaba de dos y comentó que "en esos mensajes Jorge no me dice directamente que él en esos momentos estaba con una mujer, pero hay una frase en la que me dice que desde que nos separamos él no ha podido estar con ninguna mujer, porque a cada mujer que mira la encuentra poca cosa y que no ha vuelto a tocar a ninguna mujer desde que nos separamos” dijo.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“A mí me escribe un abogado y me dice que ‘hay que tener mucho ojo con esto, porque Maite Orsini es diputada y abogada, no es una niñita inmadura. Esto se puede interpretar como un acto de locura, celópata, de decirle incluso a una víctima que esa persona la ama a ella, que le escribe mensajes y se muere de amor’”, transmitió Rodríguez.

Luego, indicó que “el abogado me dice que ‘también se puede interpretar como una amenaza muy velada. 100 mensajes durante los hechos, pueden poner en duda los hechos. ¿Es posible tener relaciones y escribir 100 mensajes al mismo tiempo, a la misma hora y en el mismo lugar? Eso puede importarle a la víctima, pero también puede ser una posible coartada. Recuerda que basta crear una duda razonable para que las cosas tomen otro cauce. Ella utiliza una palabra que me llama mucho la atención como abogado: ininterrumpidamente’”.

“Esa palabra es clave. Por otro lado, el abogado dice que ‘las palabras de Maite no ayudan a Jorge, porque decir que Jorge no toma mucho es una tontera, no sirve. No es excusa estar borracho o borrado’” cerró.

Te puede interesar: Maite Orsini confirma que se contactó con presunta víctima de Jorge Valdivia: "Le transmití que..."