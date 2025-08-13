¿Se va del cacique? Vicente Pizarro habla sobre su futuro en Colo Colo

vicente pizarro colo colo

Por: Gonzalo Zamora

Este fin de semana, Colo Colo debió viajar hasta Viña del Mar para enfrentarse en condición de visitante a Everton, en un partido donde ambos equipos necesitaban quedarse con la victoria. Por el lado de los albos era impresindible volver a los triunfos y meterse en los puestos de copas internacionales, mientras que los ruleteros debían sumar para salir de la zona baja.

El partido comenzó bastante peleado, con oportunidades para ambas escuadras, pero el cacique dio el primer golpe al minuto 33', cuando Víctor Felipe Méndez abrió el marcador para la visita. En la segunda mitad y con algunos cambios, los albos poco a poco se encerraron en su parte del campo y en la última jugada del encuentro, Everton logró empatar gracias a un lanzamiento penal servido por Sebastián Sossa.

Con este resultado, Colo Colo suma su tercer empate consecutivo, generando así muchas más dudas en el equipo, quienes por diferencia de goles se ubican momentáneamente en el séptimo puesto, entrando en la zona de copas internacionales, pero ya alejandose demasiado de los líderes del Campeonato Nacional.

El próximo desafío de Colo Colo será una nueva versión del Clásico ante Universidad Católica este sábado desde las 15:00 horas en condición de local. Este duelo toma vital importancia, ya que ambos equipos suman 27 puntos y pelean puestos de copas internacionales. Aunque el cuadro cruzado mantiene un partido pendiente.

Uno que estaba siendo seguido desde el extranjero en Colo Colo es el caso de Vicente Pizarro, quien actualmente es uno de los capitanes del equipo albo pero ahora también habló sobre su futuro en la institución. "Estoy feliz acá, si viene alguna opción la veremos, todos los jugadores sueñan con salir al extranjero, se necesitan más chilenos jugando afuera".

