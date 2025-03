¡Furia total! Toby Vega estalla tras conferencia de Ricardo Gareca en La Roja

El día de ayer, La Roja se jugaba una verdadera final en condición de local ante Ecuador por las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Si bien aún quedan cuatro fechas, los rivales son bastante complicados, sobre todo por el actual presente de la selección chilena, por lo que se debían dejar los tres puntos en casa para acercarse a la opción del repechaje.

En el primer tiempo, el combinado nacional manejó bien el balón y presionó de buena forma la salida de Ecuador, consiguiente aprovechar varios errores para acercarse a la portería rival, pero lamentablemente no consiguieron abrir el marcador. Luego en la segunda mitad, la intensidad bajó un poco presa del cansancio y ahí se debió meter mano al banco.

Pese a esto y a algunas claras oportunidades de gol que fueron bien contenidas por el portero rival, por lo que La Roja consiguió solamente un empate sin goles y se mantiene en el último lugar de las clasificatorias de este lado del mundo, ubicándose a cinco puntos de Venezuela que está en la zona del repechaje para la próxima cita mundialista.

Para la próxima doble fecha FIFA de Junio, la selección chilena deberá enfrentar a Argentina como local y a Bolivia de visitante en un complicado panorama para el sueño mundialista. Es más, tras el pobre empate ante Ecuador, Ricardo Gareca anunció en la conferencia de prensa que su plan es mantenerse en su puesto y se restó culpa de la situación actual de La Roja.

Esto generó la molestia no sólo de los hinchas sino que también del mundo periodístico, donde Toby Vega explotó en contra de Ricardo Gareca durante el programa Todos Somos Técnicos. "¿Piensa que nuestra gente es tonta? ¿Qué es huevona, que no entiende y que no sabe? Está diciendo que se quiere quedar cuatro años más, mira lo que gana, el segundo que más gana en Sudamérica, después de Brasil y se quiere quedar, cero autocrítica, se está riendo de nosotros".