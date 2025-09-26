¡Luto en el fútbol! Muere joven futbolista con pasos por el Arsenal

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Rechazar recurso que busca anular absolución de tio abuelo de Tomás Bravo

Tío abuelo de Tomás Bravo sigue absuelto: Corte desestima intento de revertir fallo
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¡Más dinero a las arcas! Universidad de Chile vendería a jugador cortado a Colombia
Sonríe la billetera de Universidad de Chile.

¡Sonríe la billetera! El millonario premio que suma Universidad de Chile en Sudamericana
Hay luz verde para un nuevo torneo en el fútbol chileno.

¡Ya es casi una realidad! Revelan acuerdo para disputar un tercer torneo en el fútbol chileno
Acusan a perito de intentar favorecer a Martín Pradenas

¡Escándalo judicial! Fiscalía denuncia intento de favorecer a Martín Pradenas
TVN

¿Don Carter es usted? Periodista protagonizó chascarro en TVN con inesperada confesión sexual
Pelea de periodistas peruanos tras caer ante Universidad de Chile

¡No soportaron la derrota! Periodistas peruanos se fueron a los golpes tras caer con Universidad de Chile
Nicolás Córdova toma fuerte medida con La Roja Sub-20.

¿Qué te parece? La fuerte medida de Nicolás Córdova con La Roja sub-20
Trabajadores apoyan permiso por duelo de mascotas

Porque también son familia: “Ley Duque” y el masivo apoyo de trabajadores a permiso por muerte de mascotas
Evelyn Matthei

¡Ya es oficial! Evelyn Matthei confirmó a Claudio Bravo como su ministro de Deporte si sale electa

El pasado martes se dió comienzo a una nueva versión de la UEFA Champions League, donde se busca al nuevo monarca del fútbol europeo. El último campeón del certamen fue el Paris Saint-Germain, quien derrotó al Inter de Milán por un abultado 5-0 y ahora buscará volver a quedarse con el título esta nueva temporada de fútbol.

Al igual que la última edición, la competencia de clubes más importante del mundo sigue el nuevo formato, donde la recordada y querida fase de grupos quedó en el pasado y se disputa una liga donde se enfrentan los equipos entre ellos para clasificar a la siguiente fase del campeonato en modalidad todos contra todos.

Los primeros ocho lugares al finalizar la fase de liga pasan directamente a la siguiente fase de la UEFA Champions League, mientras que desde el 9° al lugar 24° clasificarán a la instancia de play-offs para ir en la búsqueda de un lugar en la fase eliminatoria del torneo de clubes europeos, donde siempre puede aparecer alguna sospresa.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El fútbol es un deporte que se vive al máximo y si bien los jugadores deben estar en perfectas condiciones físicas para llegar al nivel profesional, muchas veces una lesión puede costarles mucho más que estar fuera del terreno de juego. A lo largo de la historia se han lamentado muchas muertes dentro del campo como también fuera del mismo debido a acciones inesperadas.

En las últimas horas se confirmó la triste noticia que un joven futbolista inglés con pasado en el Arsenal falleció luego de una dura lesión durante un partido. Este fue el caso de Billy Vigar, jugador de 21 años quien militaba actualmente en el Chichester City en la séptima división de Inglaterra, donde en un partido sufrió una lesión cerebral, donde debió ser inducido a un coma del cuál ya no pudo mejorarse.

NOTAS DESTACADAS

Rechazar recurso que busca anular absolución de tio abuelo de Tomás Bravo

Tío abuelo de Tomás Bravo sigue absuelto: Corte desestima intento de revertir fallo
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¡Más dinero a las arcas! Universidad de Chile vendería a jugador cortado a Colombia
Sonríe la billetera de Universidad de Chile.

¡Sonríe la billetera! El millonario premio que suma Universidad de Chile en Sudamericana
Hay luz verde para un nuevo torneo en el fútbol chileno.

¡Ya es casi una realidad! Revelan acuerdo para disputar un tercer torneo en el fútbol chileno
Acusan a perito de intentar favorecer a Martín Pradenas

¡Escándalo judicial! Fiscalía denuncia intento de favorecer a Martín Pradenas
TVN

¿Don Carter es usted? Periodista protagonizó chascarro en TVN con inesperada confesión sexual
Pelea de periodistas peruanos tras caer ante Universidad de Chile

¡No soportaron la derrota! Periodistas peruanos se fueron a los golpes tras caer con Universidad de Chile
Nicolás Córdova toma fuerte medida con La Roja Sub-20.

¿Qué te parece? La fuerte medida de Nicolás Córdova con La Roja sub-20
Trabajadores apoyan permiso por duelo de mascotas

Porque también son familia: “Ley Duque” y el masivo apoyo de trabajadores a permiso por muerte de mascotas
Evelyn Matthei

¡Ya es oficial! Evelyn Matthei confirmó a Claudio Bravo como su ministro de Deporte si sale electa
Novak Djokovic se despide de Nikola Pilic

"Una sensación de vacío": La sentida carta de Novak Djokovic tras el fallecimiento de su padre tenístico
Gol histórico de Lucas Assadi en la U

¡Va por el récord!: Lucas Assadi hace historia en la U con su gol ante Alianza Lima
Clark anuncia compra de Javier Altamirano en la U

¡ES OFICIAL!: Michael Clark anuncia la bomba más esperada por los hinchas de la U
Cambios de Ortiz en Colo Colo ante Iquique

¡Atención albos!: Cambio de última hora en los citados de Colo Colo para enfrentar a Iquique
Gorosito se mofa de la barbarie tras eliminación ante la U

La polémica declaración de Gorosito tras eliminación de Alianza Lima ante la U: Se mofó de la barbarie
Carabineros

Violación, impunidad y abandono: Brutal caso de abuso sexual y suicidio estremece a Carabineros
viuda negra

Actriz cazaba hombres en Argentina: Revelan modus operandi de “viuda negra” chilena

¿Influirá en algo? Las selecciones más caras para el Mundial sub-20 en Chile
José Antonio Kast evadió preguntas sobre millonario recorte fiscal

¡Se fue por las ramas! Acorralan a Kast con consultas sobre recorte fiscal de US$6000 millones
Metro de Santiago

El Metro como espejo de la crisis de salud mental: El trágico momento en que chofer no alcanzó a frenar por persona en la vía