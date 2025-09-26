¡Luto en el fútbol! Muere joven futbolista con pasos por el Arsenal

El pasado martes se dió comienzo a una nueva versión de la UEFA Champions League, donde se busca al nuevo monarca del fútbol europeo. El último campeón del certamen fue el Paris Saint-Germain, quien derrotó al Inter de Milán por un abultado 5-0 y ahora buscará volver a quedarse con el título esta nueva temporada de fútbol.

Al igual que la última edición, la competencia de clubes más importante del mundo sigue el nuevo formato, donde la recordada y querida fase de grupos quedó en el pasado y se disputa una liga donde se enfrentan los equipos entre ellos para clasificar a la siguiente fase del campeonato en modalidad todos contra todos.

Los primeros ocho lugares al finalizar la fase de liga pasan directamente a la siguiente fase de la UEFA Champions League, mientras que desde el 9° al lugar 24° clasificarán a la instancia de play-offs para ir en la búsqueda de un lugar en la fase eliminatoria del torneo de clubes europeos, donde siempre puede aparecer alguna sospresa.

El fútbol es un deporte que se vive al máximo y si bien los jugadores deben estar en perfectas condiciones físicas para llegar al nivel profesional, muchas veces una lesión puede costarles mucho más que estar fuera del terreno de juego. A lo largo de la historia se han lamentado muchas muertes dentro del campo como también fuera del mismo debido a acciones inesperadas.

En las últimas horas se confirmó la triste noticia que un joven futbolista inglés con pasado en el Arsenal falleció luego de una dura lesión durante un partido. Este fue el caso de Billy Vigar, jugador de 21 años quien militaba actualmente en el Chichester City en la séptima división de Inglaterra, donde en un partido sufrió una lesión cerebral, donde debió ser inducido a un coma del cuál ya no pudo mejorarse.