¡Más cerca imposible! Martina Weil queda fuera del Mundial de Atletismo por casi nada

Martina Weil se quedó en la semifinal del Mundial de Atletismo.

Por: Gonzalo Zamora

El pasado 13 de septiembre comenzó el 20° Mundial de Atletismo, el cuál se disputa en esta oportunidad en Tokyo, Japón y que se realiza bajo la organización de World Athletics y la Federación de Atletismo. Con un total de 24 pruebas distintas, donde hubo una delegación de 14 chilenos que participaron en las distintas competencias.

En la Maratón tuvimos la participación de Nicole Urra y Hugo Catrileo, quienes tenían su debut mundialista con una destacada participación quedando 59° y 54° respectivamente. En 100 metros planos, María Ignacia Montt compitió en el Hit 7 quedando y ahora correrá en la posta 4x100 el próximo viernes.

En los 10 mil metros planos, Ignacio Velásquez fue diagnosticado con positivo de Covid-19 y lamentablemente no pudo presentarse. Por otro lado, los lanzadores Humberto Mansilla y Gabriel Kehr quedaron 11° y 12° en sus respectivas series. Finalmente, en los 400 metros, Martina Weil pudo avanzar a la semifinal de este Mundial de Atletismo, donde quedó a sólo un paso de la gran final con un increíble tiempo.

Esta jornada, la atleta nacional Martina Weil compitió en la semifinal de los 400 metros del Mundial de Atletismo donde estuvo bastante cerca de clasificar a la gran final, quedándose con el noveno mejor registro de aquella instancia y a sólo una centésima de la siguiente clasificada, quien fue la última en entrar a la gran final.

Tras este notable pero amargo resultado, Martina Weils pasó por una gran cantidad de emociones, las cuáles pudieron ser notadas en sus declaraciones. "De verdad como que ahora mismo veo que estoy muy decepcionada, sobre todo porque estuve tan cerca, pero haciendo el balance, cuando me junté con mi entrenador y conversé, en verdad, o sea, me voy a acordar de la temporada 2025 como la primera de muchas, pero la primera de las mejores".

