¿Quieren arruinar el Centenario? Marcelo Díaz habla sobre el Superclásico ante Colo Colo

El pasado miércoles Universidad de Chile enfrentaba el encuentro de vuelta ante Independiente de Avellaneda en condición de visitante por la Copa Sudamericana. Los azules llegaban con una mínima ventaja desde nuestro país tras su victoria de 1-0, donde comenzaron el encuentro ampliando esta ventaja con la anotación de Lucas Assadi al minuto 11', pero luego al minuto 27', Santiago Montiel empató el marcador.

Pero en la segunda mitad, comenzó lo que sería una verdera tragedia y horror en el estadio Libertadores de América, esto ya que las hinchadas de ambos equipos se vieron enfrentadas lanzándose proyectiles unas a otras, esto ya de una manera inentendible, la organización puso a la barra del romántico viajero en una galería sobre la barra de Independiente de Avellaneda.

Pero estos enfrentamientos escalaron todas las proporciones, ya que el encuentro debió ser suspendido y tras esto los hinchas de Universidad de Chile sufrieron un sin fin de agresiones por parte de la barra local, donde las imágenes y videos que se han viralizado son de una brutal tal, que incluso hay algunas personas luchando por su vida debido a la gravedad de sus heridas.

Luego del partido suspendido ante Everton el pasado fin de semana como acto de buena fe por los hechos ocurridos en Argentina ante Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana, el próximo desafío del romántico viajero será el Superclásico ante Colo Colo el próximo domingo desde las 15:00 horas en condición de visitante.

Es en la previa de este vital encuentro que Marcelo Díaz fue consultado sobre la posibilidad de terminar de arruinar el Centenario para Colo Colo, es aquí donde el jugador de Universidad de Chile fue claro. "Lo que suceda en ese club, con su gente, y lo que estén viviendo este año les corresponde a ellos y no a nosotros. Tenemos que preocuparnos de la U y lo que pase allá me tiene sin cuidado".