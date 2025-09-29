¡Siguen haciendo historia! Los Cóndores dan un enorme salto en el ranking mundial

Los Cóndores lograron su segudna clasificación consecutiva al Mundial.

Por: Gonzalo Zamora

El pasado sábado, Los Cóndores disputaban el duelo de vuelta ante Samoa para lograr así su segunda clasificación consecutiva al Mundial de Rugby. En la previa del encuentro hubo una gran polémica por el poco aforo de público que se les había entregado, pero finalmente el estadio Sausalito pudo recibir un lleno absoluto para alentar a los representantes nacionales.

Gracias a esto se vivió una tremenda fiesta en Viña del Mar, ya que los seleccionados nacionales consiguieron una muy buena victoria por 31-12, lo que les permitió sacar pasajes a Australia para la cita mundialista que se llevará a cabo en 2027 y que por segunda vez consecutiva tendrá a Chile en ella ante los ojos de todo el mundo.

Con esto se espera que Los Cóndores se pueda preparar de buena forma para lo que será el próximo Mundial de Rugby, ya que si bien aún faltan dos años, el tiempo pasa volando y es de esperar algunos duelos amistosos para no perder el ritmo de la competencia. Además se espera que en la cita mundialista puedan lograr buenos resultados.

Los Cóndores siguen haciendo historia en el mundo del rugby, ya que tras la victoria ante Samoa no sólo consiguiron clasificar por segunda vez consecutiva a una cita munndialista, sino que además consiguieron un notable salto en el ranking planetario del World Rugby, mostrando así el gran momento de nuestra selección.

La selección chilena de rugby logró subir del puesto 20° al 17°, consiguiendo así su mejor ubicación histórica y superando por priemera vez a Uruguay, quienes marchan 19°. Pero además de esto, se generaron otros movimiento, ya que Samoa quien estaba en el lugar número 15°, bajó un puesto hasta el 16° tras su derrota.

