¡Disparó con todo! Las fuertes críticas de Martín Liberman a La Roja

El pasado jueves, La Roja viajó hasta Paraguay para afrontar su primer desafío en condición de visitante en esta nueva doble fecha FIFA donde necesitaba sí o sí sumar puntos para mantener alguna esperanza de clasificar a la próxima cita mundialista, ya que antes de saltar al terreno de juego nos ubicamos en la penúltima posición de la tabla.

El partido comenzó bastante complicado para la selección chilena, ya que Paraguay se posicionó bastante cerca de la salida nacional y con su presión logró provocar varios errores en la saga posterior de Chile, pero no inquietaron de mayor manera a Brayan Cortés. Luego, con el pasar de los minutos el combinado nacional tuvo mayor pocesión de balón y se generó algunas oportunidades de riesgo que no pudieron ser bien aprovechadas.

Pero lamentablemente en el minuto 60', Paraguay abrió la cuenta gracias a Omar Alderete, quien tras dos golpes de cabeza en el área de La Roja, definió sólo al segundo palo. Si bien Ricardo Gareca introdujo algunos cambios y sus dirigidos buscaron incansablemente el gol, Chile se llevó una nueva derrota que sepulta casi por completo las esperanzas de ir al próximo Mundial.

El día de hoy, la selección chilena deberá medirse en condición de local ante Ecuador desde las 21:00 horas, donde necesita sí o sí una victoria para seguir soñando con la posibilidad de llegar al menos al puesto de repechaje para el próximo Mundial. Esto se ve bastante complicado teniendo en cuenta que la selección ecuatoriana es la que menos goles a recibido en todas las clasificatorias sudamericanas.

Pero no es sólo en nuestro país donde se critica el actuar de nuestra selección, sino que además desde el otro lado de la cordillera, el periodista argentino Martín Liberman, destrozó a La Roja con sus comentarios. "Si hoy Chile no le gana a Ecuador es un fracaso rotundo, estrepitoso, gigantesco, mundial y casi sin antecedentes, un equipo que viene de ser bicampeón de América a no jugar Rusia, Qatar y Estados Unidos".