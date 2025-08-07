¡No todo es su culpa! La increíble estadística de Claudio Aquino que no aprovechan en Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo tenía un nuevo desafío en condición de local ante Huachipato, donde tras el empate de la fecha pasada ante O'Higgins, el equipo necesitaba sí o sí sumar una victoria para comenzar a meterse en los puestos de copas internacionales y no tomar más distancia sobre los líderes del Campeonato Nacional.

Si bien el cacique tomó el control del encuentro desde el primer momento, Huachipato supo aprovechar los errores de los albos y al minuto 32', Maximiliano Gutiérrez anotó la apertura del marcador para la visita. En la segunda parte, Javier Correa puso el empate al minuto 52', pero Jimmy Martínez puso nuevamente en ventaja a la visita al minuto 68'. A pesar de esto, Javier Correa logró anotar el empate definitivo del encuentro en el minuto 79', pese a presentar claras molestias físicas.

Con este empate, Colo Colo sigue sin generar buenos resultados y sumando fuertes críticas en sus hinchas. Donde si bien, se meten de manera momentánea en los puestos de copas internacionales, cada vez se alejan de los punteros, quienes continúan ganando mientras los albos suman su segundo empate concecutivo.

Con el reciente empate ante Huachipato, los albos suman su segundo partido consecutivo sin poder sumar una victoria, lo que además los aleja mucho más de los líderes del Campeonato Nacional. Ahora su próximo desafío será este domingo desde las 12:30 horas en condición de visitante ante Everton, donde esperan ganar para meterse en puestos de copas internacionales.

Debido a la mala racha del equipo, uno de los jugadores más criticados en Colo Colo es Claudio Aquino, pero no todo es su culpa, ya que el jugador tiene una increíble estadística la cuál no puede ser aprovechada por el resto de sus compañeros. En definitiva, Aquino suma un total de 57 pases claves que pudieron terminar en gol y por lo tanto en asistencias para el jugador, pero los delanteros del cacique no supieron aprovechar estas opciones.