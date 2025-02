¿Verá acción? La firme decisión de Jorge Almirón por Jonathan Villagra en Colo Colo

El pasado fin de semana, se dio el inicio a una nueva versión del Campeonato Nacional, donde en la primera fecha, Colo Colo salió en condición de visitante ante Deportes La Serena para comenzar su camino en la defensa del título de la temporada pasada. Es aquí donde esperaban iniciar con buen pie ante un equipo recién ascendido.

Si bien el partido estuvo bastante disputado, las mejores opciones se las llevó el cacique, quienes al minuto 33' consiguieron abrir el marcador gracias a la anotación de Vicente Pizarro. Luego en el minuto 72', una de las grandes figuras y refuerzos del equipo aumentó el marcador, este es el caso de Sebastián Vegas.

Pero Deportes La Serena tenía cosas que decir en el encuentro y al minuto 79' lograron el descuento gracias a Sebastián Gallegos. Aunque finalmente Colo Colo cerró el partido a los 80', cuando Javier Correa decretó el definitivo 3-1 por el cual los albos iniciaron una nueva temporada del Campeonato Nacional con una buena vitoria.

Tras la buena victoria ante Deportes La Serena por 3-1, el próximo gran desafío de los albos será el próximo lunes ante O'Higgins en condición de local por la segunda fecha del Campeonato Nacional. Este encuentro se disputará desde las 20:00 horas y el cacique espera seguir sumando de a tres en la búsqueda de la corona.

Uno de los cortados que mantiene Jorge Almirón es Jonathan Villagra, defensor que aún no suma minutos esta temporada e incluso no ha sido considerado ni en el banco de suplentes. Si bien se ha hablado sobre una posible salida de Colo Colo, el estratega señaló que no hay ninguna posibilidad de esto, ya que si bien no será titular, quiere tenerlo como una opción en la retaguardia del equipo.