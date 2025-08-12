¿Valió la pena? La diferencia monetaria entre Salomón Rodríguez y Guillermo Paiva en Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo debió viajar hasta Viña del Mar para enfrentarse en condición de visitante a Everton, en un partido donde ambos equipos necesitaban quedarse con la victoria. Por el lado de los albos era impresindible volver a los triunfos y meterse en los puestos de copas internacionales, mientras que los ruleteros debían sumar para salir de la zona baja.

El partido comenzó bastante peleado, con oportunidades para ambas escuadras, pero el cacique dio el primer golpe al minuto 33', cuando Víctor Felipe Méndez abrió el marcador para la visita. En la segunda mitad y con algunos cambios, los albos poco a poco se encerraron en su parte del campo y en la última jugada del encuentro, Everton logró empatar gracias a un lanzamiento penal servido por Sebastián Sossa.

Con este resultado, Colo Colo suma su tercer empate consecutivo, generando así muchas más dudas en el equipo, quienes por diferencia de goles se ubican momentáneamente en el séptimo puesto, entrando en la zona de copas internacionales, pero ya alejandose demasiado de los líderes del Campeonato Nacional.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Durante la temporada, son muchos los jugadores albos que han sido criticados por los malos resultados, pero uno que se lleva gran parte de las críticas es el caso del delantero Salomón Rodríguez, quien actualmente sólo suma dos anotaciones en 21 partidos y fue una de las compras más caras de la institución por 1,2 millones de dólares por el 50% del pase del futbolista.

Debido a esto, muchos hinchas de Colo Colo comparan esta compra con lo que pudo ser la continuidad de Guillermo Paiva en el equipo, ya que los albos pudieron comprar el pase del jugador tras su préstamo por un año. En su momento se dijo que la cifra rondaba los 1,5 millones de dólares, pero tras negociaciones esto quedó en cerca de un millón de dólares, el cuál no quiso ser pagado por el cacique.