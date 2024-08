¡Los trató de poco serios! La crítica de Nicolás Peric a Colo Colo por fichaje de Jonathan Villagra

Tras una nueva fecha del Campeonato Nacional, gran parte de nuestro país fue nuevamente afectado por otro sistema frontal con intensas lluvias y sobre todo, fuertes vientos. Es aquí donde el único encuentro que debió ser suspendido el pasado fin de semana fue el de Colo Colo ante Huachipato, duelo que tendrá que ser reprogramado más adelante.

Es debido a esto, que los albos tuvieron un importante descanso de la acción, teniendo en cuenta que ahora el próximo fin de semana deberán afrontar una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile, en un calendario bastante apretado donde también se les viene la llave por Copa Libertadores ante Junior.

Pero volviendo al Campeonato Nacional, si bien Colo Colo no disputó su partido ante Huachipato el pasado fin de semana, los resultados lo favorecieron en gran medida. Esto ya que tanto Coquimbo Unido como Universidad Católica empataron sus duelos y tras la victoria del romántico viajero, los albos se ubican a cuatro puntos del líder con un partido menos.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Durante los últimos días, Alan Saldivia sufrió una complicada lesión que lo mantendrá varias semanas fuera de las canchas, es por esto que desde Blanco y Negro apresuraron las gestiones para sumar un nuevo refuerzo. El jugador escogido fue Jonathan Villagra, defensor proveniente de Unión Española que ya se sumó al cuadro albo, pese a tener avanzadas negociaciones con Universidad de Chile.

Pero es precisamente con este fichaje, que Nicolás Peric criticó duramente a Colo Colo por una particular situación. "Contrataron a Jonathan Villagra a última hora y no pudo hacerse los exámenes médicos porque está enfermo o sea ya contratado, anótenlo igual y ¿si no pasa los exámenes médicos? No, da lo mismo si se acabó el plazo".