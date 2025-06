¡Estaría listo! Juan Cristóbal Guarello filtra al que sería el próximo DT de La Roja

La Roja se jugaba una de sus últimas balas con la misión de buscar al menos el repechaje para el Mundial 2026 en condición de visitante en lo más alto de Bolivia, quienes también se estaban jugando la opción de quedarse con ese puesto del repechaje que hasta el momento está en manos de Venezuela, quienes se enfrentan a Uruguay.

El partido comenzó bastante complicado para la selección chilena, ya que Bolivia se hizo con el control del balón de inmediato y dieron el primer golpe de entrada, ya que al minuto 5', Miguel Terceros abrió la cuenta para los locales. Minutos después, Bolivia se quedó con uno menos tras la expulsión de Lucas Chávez, lo que le permitió al combinado nacional acercarse más al arco rival.

Pero lamentablemente en el inicio de la segunda mitad, Francisco Sierralta dejó el partido equiparado al ser expulsado al minuto 55'. La Roja continuó buscando el tan ansiado empate en la portería rival, por lo que se dejaron muchos espacios, los cuáles fueron aprovechado por Bolivia quienes anotaron el 2-0 al minuto 90', en los pies de Enzo Monteiro, dejando así a la selección chilena fuera de una nueva cita mundialista.

La dolorosa derrota ante Bolivia en condición de visitante no sólo nos dejó sin opciones de clasificar al próximo Mundial en 2026, sino que además marcó la salida de Ricardo Gareca como director técnico del equipo. Con esto, ahora la ANFP ya está buscando al nuevo estratega que tomará al combiando nacional con miras a los próximos desafíos.

Si bien hasta el momento no se sabían mayores novedades sobre el próximo estratega de La Roja, en las últimas horas Juan Cristóbal Guarello filtró al que sería el próximo DT de la selección chilena y que tendría todo listo para asumir en el cargo. "Me llamó una persona que está muy metida en el fútbol y me dice que Quinteros es el próximo entrenador de la selección chilena, está listo. La están armando, la están preparando".