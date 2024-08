¡No va más! Jorge Almirón tiene un nuevo cortado en Colo Colo

Colo Colo se mantiene como escolta de Universidad de Chile, donde busca seguir acortando distancia con el actual líder del fútbol chileno. Los albos tuvieron que este fin de semana salir como forasteros para enfrentar a Everton en Viña del Mar, donde consiguieron un valioso triunfo por la cuenta mínima, que les permite no perderle pisada a los azules.

El único gol del encuentro fue anotado por Javier Correa, quien por fin y después de cinco encuentros disputados con la camiseta de los albos, consiguió abrir su cuenta goleadora, donde espera que sea el primer de muchos junto al cacique. Cabe señalar que el delantero fue el que más buscó durante todo el encuentro hasta que tuvo su merecido premio con las redes rivales.

Con este resultado, Colo Colo se mantiene en el segundo lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, ubicándose a cuatro puntos del líder, Universidad de Chile. Cabe recordar que los albos mantienen un partido pendiente ante Huachipato, por lo que podrían seguir recortando distancias con el romántico viajero.

Los albos han tenido una muy buena temporada, donde actualmente siguen activos y con buenas posibilidades en los tres frentes que están disputando. Pero esto también, significa un gran desgaste físico por la cantidad de partidos que deben disputar. Es más, en menos de un mes tendrían que afrontar seis encuentros.

Si bien para estos grandes desafíos, Colo Colo necesitaría la mayor cantidad de jugadores posibles, ahora Jorge Almirón tendría un nuevo cortado en el equipo. Este sería el caso de Matías Moya, quien no ha podido mostrar su mejor versión y ahora no es considerado por el director técnico de los albos, es más, lleva más de un mes de no ser convocado en el equipo.