¡Fuerte aviso a Blanco y negro! Jorge Almirón tiene claro a su refuerzo predilecto para Colo Colo

Colo Colo continúa su participación en la Copa Chile, donde actualmente está disputando las semifinales de la fase regional en la zona centro sur. Es aquí donde se midió ante Deportes Santa Cruz en condición de visitante por la llave de ida. Si bien los albos mostraron un buen nivel de juego, no lograron sacar ventajas ya que empataron 1-1 el encuentro.

Tras este resultado, la llave quedó completamente abierta y ahora ambos equipos deberán enfrentar el encuentro de vuelta el próximo sábado a las 17:30 horas en el estadio monumental, donde el cacique tendrá que hacerse fuerte de local si espera seguir avanzando en el torneo y clasificar a la gran final de la fase regional.

Pero además de su participación en la Copa Chile, Colo Colo también sigue preparándose para lo que será la segunda parte de la temporada. Ya que no sólo debe afrontar el resto del Campeonato Nacional, sino que también los octavos de final de la Copa Libertadores. Para ello, deben seguir sumando refuerzos durante el mercado de fichajes.

Por el momento, el cacique sólo ha presentado al delantero Javier Correa como refuerzo de cara al segundo semestre de la temporada. Esta demora en sumar nuevos jugadores tiene bastante molesto a Jorge Almirón, quien incluso ahora golpeó fuerte la mesa de Blanco y Negro y avisó cuál es el fichaje que quiere que llegue al equipo.

En ese sentido, el estratega de Colo Colo señaló que, "el central zurdo lo dijo el presidente, pero no lo hablamos nunca. No hay nombres en específico, siempre es importante pero no hay. Yo fui claro con el presidente, me gusta Catalán y es el que me gusta para reforzar la defensa. Después se está negociando con varios".