¿Estás de acuerdo? Juan Cristóbal Guarello señala a los jugadores que deben abandonar Colo Colo

El pasado miércoles, Colo Colo se jugaba su última vida en la Copa Libertadores ante Racing, donde si quería llegar con chances de clasificar a la siguiente fase debía sí o sí conseguir una victoria en condición de visitante. En caso de rescatar un empate, sólo tendría opciones de pelear por un puesto en la Copa Sudamericana, mientars que una derrota significaba despedirse de las copas internacionales esta temporada.

Si bien los albos salieron con todo en la búsqueda del encuentro, las chances que tuvieron fueron desperdiciadas por un Javier Correa quien está peleado con las redes. Por otro lado, Racing aprovechó los errores de la visita y con un doblete de Adrían Martínez a los 36' y 45' minutos, se fue al descanso con un tranquilidazor 2-0.

Ya en la segunda mitad, la desesperación de Colo Colo era cada vez más notoria, esto fue aprovechado por Santiago Solari quien aumentó el marcado en favor de Racing al minuto 51'. A los 63' y de manera muy irresponsable, Arturo Vidal se hace expulsar dejando a su equipo con un jugador menos y permitiéndole a Adrián Balboa anotar el definitivo 4-0 en favor del cuadro argentino.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

La dura derrota nuevamente por goleada esta vez ante Racing, le significó a Colo Colo quedar fuera de toda competencia internacional esta temporada, lo que hace que la crisis que está viviendo el equipo sea insostenible, ya que con este suman cuatro derrotas consecutivas entre Copa Libertadores, Copa Chile y Campeonato Nacional.

Tras esto hay un enorme descontento con el plantel de Colo Colo, sobre todo con algunos jugadores de altos sueldos que no están dando réditos. Es aquí donde Juan Cristóbal Guarello señaló a los futbolistas que a su parecer deberían abandonar el club. "Habría que decirle a Víctor Felipe Méndez que no sigue; a Arturo Vidal mandarlo para la casa, Esteban Pavez para la casa, Salomón Rodríguez para la casa, Alan Saldivia no sirve y Brayan Cortés a la banca".