¿Otra más? Fernando Solabarrieta destapa nueva polémica en La Roja

La Roja enfrentó el pasado jueves el inicio de una nueva doble fecha clasificatoria, la cuál desde un comienzo se vio bastante complicada, ya que enfrente estaban Brasil en condición de local y Colombia como visitante. Estos rivales no sólo han sido muy fuertes a lo largo de la historia, sino que además, el desempeño del equipo nacional en los últimos partidos ha sido bastante bajo.

En contra de todo pronóstico, la selección chilena comenzó ganando el partido en los minutos iniciales del encuentro, gracias a una anotación de Eduardo Vargas, desatando la locura total del estadio nacional. Pero pese a que el combinado nacional buscaba tener un buen orden en todas sus líneas, el poderío de Brasil pudo más, dando vuelta el resultado casi al final del partido.

Tras esta dura derrota por 2-1, La Roja extendió su mala racha donde aún no consigue ganar un encuentro oficial en la era de Ricardo Gareca. Si bien el funcionamiento del equipo mejoró considerablemente, la posición en la tabla de posiciones es la que preocupa y ahora tendremos que visitar a Colombia este martes.

La selección chilena no sólo está en el ojo del huracán por los malos resultados que nos mantienen colistas en la tabla clasificatoria a la próxima cita mundialista, sino que además ha sido noticia por las distintas polémicas que ha tenido en la interna, donde la última fueron los jugadores liberados de la concentración.

Pero ahora, el periodista Fernando Solabarrieta liberó una nueva polémica que se está dando en La Roja que tiene como protagonista a Ricardo Gareca. "El técnico no tiene respaldo, cuando un jugador se te borra, es que tú al jugador ya no le estás llegando y la primera razón por la que Gareca no le está llegando a los jugadores, es que para muchos fue una gran decepción".