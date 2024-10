¡Un nuevo round! Fernando Solabarrieta carga nuevamente contra Ricardo Gareca en La Roja

La Roja está pasando uno de sus peores momentos en el último tiempo, no sólo por la mala actuación del combinado nacional en la última Copa América, donde no ganaron ningún partido ni tampoco consiguieron anotar goles, sino que además en la última doble fecha clasificatoria cayeron ante Argentina y sumaron una histórica derrota ante Bolivia en condición de local.

Esto hace que la opción de clasificarl al próximo Mundial en 2026 esté cada vez más alejada, pese a que en esta oportunidad la Conmebol tiene más cupos para la próxima cita mundialista, por lo que el quedar fuera puede ser considerado como un enorme fracaso sin precendentes tanto para el actual cuerpo técnico como la dirigencia de la ANFP.

Esta noche comenzará una nueva doble fecha clasificatoria rumbo al Mundial 2026, es aquí donde La Roja deberá enfrentrar a Brasil en condición de local y luego ante Colombia como visitante, los cuales sin duda son dos rivales bastante difíciles y donde se ve complicado el poder rescatar algunas unidades tras visto en las últimas actuaciones.

No cabe duda que desde que asumió el puesto de director técnico en la selección chilena, Ricardo Gareca ha sido el blanco de diversas críticas que llegan desde todos lados. Esto motivado principalmente por el mal nivel que ha mostrado el equipo nacional no sólo en la última Copa América, sino que además en las actuales clasificatorias rumbo al Mundial 2026.

Es aquí donde ahora el periodista Fernando Solabarrieta volvió a criticar los trabajos realizados por el estratega de La Roja. "Hasta Lasarte sacó a varios jugadores más, hay una falta de carácter, no digas nada entonces, si quieres mostrar disgusto, hazlo con propiedad. A mi los jugadores me dijeron adentro que no les llega, esto es terminal, está perdido".