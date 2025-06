¡No pudo despegar! Exjoya de Colo Colo sale de su club en Brasil y busca nuevo equipo

El pasado martes, Colo Colo cerró la penúltima fecha de la primera rueda del Campeonato Nacional enfrentando en condición de local a Cobresal en el estadio monumental. Los albos necesitan comenzar a sumar puntos, teniendo en cuenta que aún mantienen dos encuentros pendientes, mientras que el cuadro minero quiere seguir en puestos de copas internacionales.

El partido estuvo marcado por la superioridad del cuadro albo en todo sentido, mientras que Cobresal nunca supo cómo pararse en el terreno de juego. El primer golpe del cacique llegó al minuto 27', gracias a Sebastián Vega en el juego aéreo tras un tiro de esquina. El segundo cayó al minuto 55', en los pies de Javier Correa, quien repetiría marcando un doblete en el minuto 75'.

Para cerrar la goleada, Lucas Cepeda anotó desde el punto penal al minuto 85', sentenciando así la victoria de Colo Colo por 4-0 sobre Cobresal. Con este resultado, los albos subieron hasta el séptimo puesto de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, metiéndose en copas internacionales con dos partidos pendientes.

En el último tiempo, la cantera de los albos ha sabido cocechar algunas buenas figuras, quienes brillan en nuestro fútbol y luego buscan seguir con su historia en el extranjero. Es aquí donde puede que triunfen en grande, como puede que también no logren adaptarse a fútbol fuera de nuestro país y deban regresar al estadio monumental.

Uno que está atravesando una situación similar es el caso de Luciano Arriagada, joven delantero que partió tempranamente al fútbol de Brasil tras no renovar en Colo Colo, pero no habría conseguido los resultados esperados. En las últimas horas, se confirmó que el jugador no continuará en el Athlético Paranaense y ahora deberá buscar un nuevo equipo.