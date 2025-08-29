¡Fuertes descargos! Exfutbolista nacional se va con todo contra presidente de Independiente

El pasado miércoles Universidad de Chile enfrentaba el encuentro de vuelta ante Independiente de Avellaneda en condición de visitante por la Copa Sudamericana. Los azules llegaban con una mínima ventaja desde nuestro país tras su victoria de 1-0, donde comenzaron el encuentro ampliando esta ventaja con la anotación de Lucas Assadi al minuto 11', pero luego al minuto 27', Santiago Montiel empató el marcador.

Pero en la segunda mitad, comenzó lo que sería una verdera tragedia y horror en el estadio Libertadores de América, esto ya que las hinchadas de ambos equipos se vieron enfrentadas lanzándose proyectiles unas a otras, esto ya de una manera inentendible, la organización puso a la barra del romántico viajero en una galería sobre la barra de Independiente de Avellaneda.

Pero estos enfrentamientos escalaron todas las proporciones, ya que el encuentro debió ser suspendido y tras esto los hinchas de Universidad de Chile sufrieron un sin fin de agresiones por parte de la barra local, donde las imágenes y videos que se han viralizado son de una brutal tal, que incluso hay algunas personas luchando por su vida debido a la gravedad de sus heridas.

En las últimas semanas y tras todos los lamentables hechos ocurridos en las gradas del encuentro entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, lo que más ha llamado la atención es la posición y declaraciones del presidente del cuadro argetino, Néstor Grindetti, quien si bien se entiende debe defender a su equipo, no toma ninguna autocrítica, pasa por altos los hechos de violencia y culpa de todo a los azules, pese a que fueron los más afectados.

Es debido a esto que se le ha criticado en demasía por sus declaraciones y esto provoca que la opinión se vuelque a que todo esto pudo estar orquestado para que Independiente pudiera avanzar de fase. Es aquí donde ahora el exfutbolista nacional, Sebastián Varas, cargo con todo contra él. "El presidente de Independiente es una pésima persona, no tiene otra palabra. Él organiza todo lo que pasó. Sacar a ambos equipos de la copa o eliminar a la U sería insólito, una corrupción total".