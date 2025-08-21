¡Los engañó a todos! El falso comunicado que se hizo viral por incidentes en duelo de Universidad de Chile

Por: Gonzalo Zamora

Este miércoles Universidad de Chile enfrentaba el encuentro de vuelta ante Independiente de Avellaneda en condición de visitante por la Copa Sudamericana. Los azules llegaban con una mínima ventaja desde nuestro país tras su victoria de 1-0, donde comenzaron el encuentro ampliando esta ventaja con la anotación de Lucas Assadi al minuto 11', pero luego al minuto 27', Santiago Montiel empató el marcador.

Pero en la segunda mitad, comenzó lo que sería una verdera tragedia y horror en el estadio Libertadores de América, esto ya que las hinchadas de ambos equipos se vieron enfrentadas lanzándose proyectiles unas a otras, esto ya de una manera inentendible, la organización puso a la barra del romántico viajero en una galería sobre la barra de Independiente de Avellaneda.

Pero estos enfrentamientos escalaron todas las proporciones, ya que el encuentro debió ser suspendido y tras esto los hinchas de Universidad de Chile sufrieron un sin fin de agresiones por parte de la barra local, donde las imágenes y videos que se han viralizado son de una brutal tal, que incluso hay algunas personas luchando por su vida debido a la gravedad de sus heridas.

Estos acontecimientos ya han dado la vuelta al mundo y en nuestro país continúa la preocupación ya que aún hay una gran cantidad de hinchas de Universidad de Chile detenidos en suelo argentino, junto a los heridos que se encuentran en distintos centros asistenciales. Sin contar las personas de las que aún no se sabe su paradero.

Debido a esto se esperan grandes sanciones para ambas instituciones y en el marco de estas mismas, en las últimas horas un falso comunicado que se dijo era de la Conmebol engañó a varios medios de comunicación. En este escrito, se describían las penas del infierno para ambos equipos, con la descalificación de la competencia, exclusión de futuros torneos internacionales e inhabilitación del estadio Libertadores de América.

