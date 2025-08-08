¡No es Marchant! El jugador de Colo Colo que suma más minutos sub21

Este fin de semana, Colo Colo tenía un nuevo desafío en condición de local ante Huachipato, donde tras el empate de la fecha pasada ante O'Higgins, el equipo necesitaba sí o sí sumar una victoria para comenzar a meterse en los puestos de copas internacionales y no tomar más distancia sobre los líderes del Campeonato Nacional.

Si bien el cacique tomó el control del encuentro desde el primer momento, Huachipato supo aprovechar los errores de los albos y al minuto 32', Maximiliano Gutiérrez anotó la apertura del marcador para la visita. En la segunda parte, Javier Correa puso el empate al minuto 52', pero Jimmy Martínez puso nuevamente en ventaja a la visita al minuto 68'. A pesar de esto, Javier Correa logró anotar el empate definitivo del encuentro en el minuto 79', pese a presentar claras molestias físicas.

Con este empate, Colo Colo sigue sin generar buenos resultados y sumando fuertes críticas en sus hinchas. Donde si bien, se meten de manera momentánea en los puestos de copas internacionales, cada vez se alejan de los punteros, quienes continúan ganando mientras los albos suman su segundo empate concecutivo.

Además de la mala posición en el Campeonato Nacional donde están fuera de copas internacionales, otro de los problemas que afronta el cacique son los minutos sub21. Actualmente, los albos suman 1.011 minutos de un total requerido de 1.890 que exige la ANFP, por lo que ahora están obligados a poner a un joven jugador por al menos 73 minutos en cada uno del resto de los partidos.

Si bien la carta que tiene Colo Colo para esta situación es Francisco Marchant quien actualmente suma 774 minutos, este no es el jugador albo que suma la mayor cantidad de minutos. Este sería el caso de Felipe Yáñez, quien actualmente se encuentra a préstamo en Unión La Calera y ya suma un total de 756 minutos, además de completar un total de 305 minutos en la Copa Chile.