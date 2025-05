¿Estás de acuerdo? El jugador apuntado tras la dolorosa derrota de Universidad de Chile

Este miércoles, Universidad de Chile recibía en el estadio nacional a Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores, donde un buen resultado les permitiría al cuadro azul asegurar un lugar en la siguiente fase del torneo continental. Si bien el rival era bastante complicado, el buen momento del equipo hacía ver que no era una tarea imposible.

Pero lamentablemente, el romántico viajero salió con todo a buscar la apertura del marcador, pero una descomunicación entre la defensa y el portero azul permitieron que Tiago Palacios abriera la cuenta para la visita al minuto 22'. Tras este golpe, los azules recibieron una nueva anotación al minuto 31', tras un golpe de cabeza interceptado por Santiago Ascacibar. Finalmente, la lápida llego al minuto 39' con la anotación de Guido Carrillo.

Con este doloroso resultado, Universidad de Chile sigue dependiendo de sí misma para clasificar a la siguiente fase de la Copa Libertadores, ya que se ubica en el segundo lugar de su grupo con siete unidades, mientras que Botafogo se mantiene en el tercer puesto con seis unidades y ya casi sin opciones, Carabobo se queda con un punto.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Tras la dura derrota por 3-0 ante Estudiantes de La Plata por Copa Libertadores en lo que debe ser el peor partido del romántico viajero en lo que va de la temporada, se vio la preocupación en los hinchas por la poca capacidad de respuesta del equipo tras la primera anotación del rival, lo cuál causó un desorden que trajo los otros dos goles en el priemer tiempo.

Pero además de esto, la prensa fue más allá y encontró culpables sobre este doloroso resultado para Universidad de Chile, fue aquí donde Gonzalo Montes fue apuntado como uno de los grandes responsables de esta derrota. "Le terminó pasando la cuenta a Montes, donde en un partido de alta intensidad dejó demostrado que es un jugador chiquitito y que no está para jugar en la U. La gente no le perdonó ninguna también, pero ahí se demuestra si tienes carácter o no".