¿Qué pasó realmente? El factor clave para la no llegada de Nicolás Díaz a Colo Colo

Este domingo Colo Colo habría la jornada de fútbol en el sur del país para enfrentar a Huachipato en el estadio Cap de Talcahuano en un partido bastante importante para los albos ya que venían de caer por la cuenta mínima ante O'Higgins en la fecha anterior del Campeonato Nacional, acumulando así muchas dudas y críticas durante la semana.

El partido estuvo bastante apretado durante el primer tiempo, pero en el minuto 59' se instauró la polémica en el encuentro tras un posible penal no cobrado para Huachipato que en la jugada siguiente terminaría en un lanzamiento desde los doce pasos para el cacique tras una dudosa falta a Claudio Aquino, quien convertiría la falta en gol.

En los minutos finales del encuentro Huachipato reaccionaría para anotar el empate transitorio a los 85' tras un golpe de cabeza de Rafael Caroca y en la última jugada del encuentro, tras un tiro de esquina en favor de Colo Colo, una contra mortal del local terminó en los pies de Mario Briceño, quien le daría la victoria a su equipo.

Durante el último mercado de fichajes, los albos tuvieron bastante movimiento para así reforzarse de la mejor manera. Fueron muchos los nombres que sonaron en los pasillos del estadio monumental, pero no todos lograron vestirse con la camiseta del cacique. Uno de estos fue el caso de Nicolás Díaz, quien incluso en un momento se dijo que estaba listo en los albos.

Finalmente, el defensor nacional llegó a reforzar a Unión Española y ahora se supo el factor clave de esta situación para no llegar a Colo Colo. "El profe me llamó, fue algo muy importante para mí que me den esa confianza, de volver a sentirme importante. La verdad es que vengo sin una pretemporada encima, estoy físicamente al debe, pero partido a partido me voy sintiendo mejor".