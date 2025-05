¿Sería buena opción? El conocido entrenador nacional que quiere dirigir en Colo Colo

El pasado miércoles, Colo Colo se jugaba su última vida en la Copa Libertadores ante Racing, donde si quería llegar con chances de clasificar a la siguiente fase debía sí o sí conseguir una victoria en condición de visitante. En caso de rescatar un empate, sólo tendría opciones de pelear por un puesto en la Copa Sudamericana, mientars que una derrota significaba despedirse de las copas internacionales esta temporada.

Si bien los albos salieron con todo en la búsqueda del encuentro, las chances que tuvieron fueron desperdiciadas por un Javier Correa quien está peleado con las redes. Por otro lado, Racing aprovechó los errores de la visita y con un doblete de Adrían Martínez a los 36' y 45' minutos, se fue al descanso con un tranquilidazor 2-0.

Ya en la segunda mitad, la desesperación de Colo Colo era cada vez más notoria, esto fue aprovechado por Santiago Solari quien aumentó el marcado en favor de Racing al minuto 51'. A los 63' y de manera muy irresponsable, Arturo Vidal se hace expulsar dejando a su equipo con un jugador menos y permitiéndole a Adrián Balboa anotar el definitivo 4-0 en favor del cuadro argentino.

Tras la reciente eliminación de Copa Libertadores del cacique, que de paso también lo dejó sin opciones de pelear por un cupo en la Copa Sudamericana, en la interna de los albos se está tramitando la salida de Jorge Almirón de la banca del equipo. Algo bastante complicado ya que el estratega quiere que se respete su contrato hasta fines del próximo año.

Si bien con los recientes resultados ya hay una lista de posibles candidatos para la banca de Colo Colo, hay un entrenador nacional que no oculta su deseo de llegar al monumental, ese es el caso de Miguel Ramírez. "¿A qué entrenador no le gustaría dirigir al club de donde uno salió? Tal como cuando llegué a Colo Colo el año 85 y me fui poniendo objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, es uno de los objetivos que tengo".