¡Sorprendió al mundo! El increíble cambio físico de La Roca en su regreso a la lucha

Por: Gonzalo Zamora

En el último tiempo, es bastante común que varios luchadores de la WWE expandan sus horizontes y se dediquen al mundo de la actuación, donde como muchos lo entenderán, desde su parte ya tienen alguna clase de experiencia en la actuación precisamente por su participación en la Lucha Libre. Es aquí donde uno de los exponentes más reconocidos es el caso de Dwayne Johnson, La Roca.

El exluchador y ahora actor ha tenido una reconocido carrera en el cine en los últimos años, tras su participación en películas taquilleras como fueron los casos de Rápidos y Furiosos, Jumanji, entre otros. Pese a su nueva faceta, Johnson además tiene mucha participación en el mundo del deporte, debido a sus fuertes entrenamientos para mantener su impresionante musculatura.

Es aquí donde los fanáticos de la WWE siguen pidiendo su regreso al cuadrilatero, el cuál ha realizado en más de alguna ocasión, compartiendo escenario con otros atletas ligados al mundo del cine como es el caso de John Cena, quien en el último tiempo cumple un destacado rol protagónico en la serie de DC, Peacemaker.

Pero ahora, La Roca sorprendió al mundo por completo, ya que el atributo que más lo define en el espectáculo son sus enormes músculos, los cuáles nunca pierda la oportunidad de mostrar en sus películas o en algún otro evento. Pero ahora el exluchado mostró un enorme cambio físico en lo que fue su regreso al cuadrilatero.

Esto se dio en el Festival de Cine de Venecia, donde Dwayne Johnson mostró una figura mucho más delgada, producto de una impresionante transformación física para interpretar a un luchador de artes marciales mixtas en la película The Smashing Machine. Los comentarios del público sobre su compromiso con la producción fueron demasiados, donde incluso algunos lo nominaron al Oscar por su interpretación.

