¡Acudirían a la FIFA! Cobrealoa amenaza a Colo Colo por millonaria deuda

El pasado fin de semana, debía disputarse una nueva versión del Clásico entre Colo Colo y Universidad Católica, pero este partido debió ser suspendido ya que los cruzados, quienes son los que hacen de local, no pudieron tener a tiempo un recinto deportivo para el encuentro, recordando que el nuevo estadio del cuadro de la franja aún está en remodelación.

Debido a esto, los albos no vieron acción oficial pero continuaron con los trabajos en las inmediaciones del estadio monumental para así no perder el ritmo deportivo, sobre todo teniendo en cuenta que ahora se viene el receso para la doble fecha FIFA donde La Roja buscará seguir escalando lugares en las clasificatorias.

Con respecto a esto mismo, los jugadores de Colo Colo y Universidad Católica que fueron convocados por Ricardo Gareca, fueron llamados antes a la concentración, precisamente porque no disputaban su partido este fin de semana y así se podía avanzar en los trabajos junto a la selección chilena, de cara a estos dos desafíos ante Paraguay y Ecuador.

Tras el fallido fichaje de Tomás Rocco, en Cobreloa mantienen la guerra contra los albos, ya que aseguran que se mantiene una deuda impaga con ellos por el traspaso del volante Ignacio Jara por allá en el 2020 que corresponde a 150 mil dólares. Es más, el presidente del cuadro del Zorros del Desierto, Harry Robledo, aseguró que agotarán todas las instancias para recibir su pago.

Desde la dirigencia del cuadro minero, aseguraron que incluso no descartan llegar hasta la FIFA con sus reclamos para recibir este pago por parte de Colo Colo. "No han pagado, no se han dado ni por enterados. Hemos hecho los reclamos correspondientes, pero podemos ir a la FIFA. No será luego, pero nos vamos a hacer pagar ese dinero".