¿Crees que fue correcta? Claudio Aquino habla sobre su expulsión en Colo Colo

El día de ayer, Colo Colo saltaba a la cancha del estadio monumental para afrontar su tercer desafío por la Copa Chile, donde hasta el momento no había registrado un tirunfo oficial en la competición, ya que en los primeros dos encuentros sólo sumo un empate y una derrota ante Deportes Limache y Santiago Wanderers respectivamente.

Pero los albos salieron al terreno de juego con la disposición de sumar sus primeros tres puntos en Copa Chile y desde el primer momento mostraron su superioridad en el campo. Además, contaron con un inspiradísimo Javier Correa quien anotó un triplete en los minutos 18', 30' y 64', donde además Salomón Rodríguez también anotó para decretar el definitvo 4-0 en el partido ante Unión San Felipe.

Pero además del resultado que es bastante positivo considerando que ahora Colo Colo se concentra en lo que será el inicio del Campeonato Nacional durante este fin de semana, el equipo toma la confianza necesaria para afrontar los desafíos que se vienen por delante, sobre todo pensando en las críticas que recibieron por los primeros dos encuentros de Copa Chile.

En el partido del día de ayer entre los albos y Unión San Felipe, la jueza Dione Rissios fue la encargada de impartir justicia en un encuentro que era muy importante para los locales, debido a sus resultados pasado en la Copa Chile. El partido se vio bastante intenso y trabado en muchos instantes y la colegiala no dejó muy buenas impresiones a los hinchas.

Es más una de las jugadas más polémicas fue la expulsión de Claudio Aquino en el minuto 89' del encuentro, donde muchos apelan a que no era tarjeta roja, algo que también señala el jugador de Colo Colo. "Me parece que la tarjeta roja fue un poquito de más, una tarjeta amarilla hubiese estado bien. Para mí no era para roja, hablé con varios que me dijeron lo mismo, así que estoy tranquilo".