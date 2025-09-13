¡Ortiz mueve piezas!: Vidal al banco y una gran sorpresa en la posible formación de Colo Colo ante la U

Fernando Ortiz mueve piezas en Colo Colo

Por: Kevin Vejar

Quedan menos de 24 horas para que Colo Colo y Universidad de Chile den vida a la tan esquiva definición de la Supercopa 2025, y en la antesala de este encuentro, el técnico Fernando Ortiz sorprendió con inesperadas modificaciones en la última práctica del Cacique para el mano a mano contra los azules.

Así es, este domingo desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, el estratega argentino dirigirá su primer compromiso al mando del conjunto albo, y luego de dos semanas trabajando junto a sus nuevos pupilos, está listo para tomar drásticas decisiones, como lo es la suplencia de uno de los referentes del plantel.

Por supuesto, hablamos de Arturo Vidal, que si bien asomaba como titular para esta final frente al archirrival histórico del 'popular', la mañana de este sábado en el Estadio Monumental no solo estuvo marcada por los incidentes en el arengazo, sino que también por la ausencia del volante en el once estelar.

Sin embargo, mientras el 'king' sería la sorpresa en el banco, otro nombre llamó fuertemente la atención en la alineación titular, y es que el joven extremo Leandro Hernández, luego de haber disputado solo 13 minutos esta temporada con Jorge Almirón, recibiría un espaldarazo de su nuevo DT y jugaría desde el pitazo inicial.

Los elegidos de Ortiz

Así las cosas. De no haber sorpresas, la alineación de Colo Colo ante la U sería: Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Vicente Pizarro, Esteban Pavez, Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Leandro Hernández en el mediocampo; Javier Correa en la delantera.

