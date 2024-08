Vecina para en seco a JC Rodríguez en medio de drama por cortes de luz: "¿Puedo decirle algo…?"

Durante la jornada en el matinal Contigo en la Mañana de Julio César Rodríguez, el notero Gino Costa estuvo en Peñalolén conversando con vecinos que llevan cuatro días sin luz y que esperan que el servicio se reponga durante los próximos días. En la instancia también se denunció que personas con generadores le estaban cobrando a otros por cargarles los celulares.

En medio de estas denuncias, el notero conversó con Tatiana, la dueña de un negocio quien tiene generador y se ha ofrecido a cargarles los celulares a sus vecinos e incluso guardarles alimentos y medicamentos que no pueden quedar sin su cadena de frío o dejan de funcionar. Todo esto, sin cobrarles ni un peso.

¿Qué le dijo la vecina a JC Rodríguez ?

Mientras la entrevistaba contaba el drama vivido por sus vecinos, interrumpió la conversación para “llamarle la atención” a Rodríguez quien estaba en el estudio. “¿Puedo decirle algo a Julio César? Oiga, don Julio, mi familia recién me mandó fotos… usted puso abajo que uno cobraba mil pesos por 15 minutos de teléfono, usted corrija la cuestioncita, no ve que a uno la ve harta gente”, añadió molesta la mujer en vivo.

Frente a esto Costa le explicó que el GC no era por ella, sin embrago insistió. “Vaya al otro local y póngale abajito porque a mí me están dejando de sin vergüenza. A ella (vecina que estaban entrevistando) por guardarle la insulina no le estoy cobrando plata. Corrija abajito” dijo. Los reclamos de la mujer fueron tomados con humor por parte del conductor del espacio.

“Dígale a la señora que le diga al Mago que todavía no tengo la capacidad de escribir los GC yo” comentó el periodista. “Ya po, Mago. Escribe bien, poh… ¿Cuántos años estudiaste y no sabí escribir?” respondió rápidamente Tatiana. “Dígale a la señora que yo estaba alabando la generosidad de ella y que en el peor momento de los chilenos salía lo mejor de los chilenos, que es ella, lo solidario. Pero que lamentablemente el Mago dejó la embarra, así que por favor, que se desahogue con el Mago y que se desahogue por favor” cerró.

