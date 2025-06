Ale Valle y Daniel Stingo se lanzan contra Julián Elfenbein por su postura ante el conflicto en Israel: "Cerrar los ojos"

En el programa La Voz de los que Sobran los panelistas Ale Valle y Daniel Stingo se lanzaron con todo en contra del comunicador Julián Elfenbein, quien en el programa Podemos Hablar reveló que su hijo mayor se encuentra en Israel atravesando por complejos momentos luego de que Estado Unidos bombardeara centro nucleares en Irán.

En el estelar de CHV, el animador reveló que su hijo mayor, Benjamín (19), se encuentra en Israel, en plena zona bélica. “Está con un grupo de amigos en una especie de seminario de liderazgo que dura como un año”, explicó a Diana Bolocco. “Se la ha pasado en refugios, en bunkers, estas últimas dos semanas desde que comenzó el tema con Irán”, señaló.

¿Qué dijo Valle y Stingo sobre Elfenbein?

Tras conocerse las declaraciones de Julián Elfenbein sobre su hijo, quien actualmente forma parte del ejército israelí, la periodista Alejandra Valle reaccionó con dureza. “En la televisión abierta estaba Julián Elfenbein contando que su hijo está en el ejército de Israel, como si él estuviera sacrificándose por el mundo”, comentó sin filtro.

🔴Daniel Stingo y declaraciones de Elfenbein: "Es humano que se preocupe por su hijo, pero otra cosa es cerrar los ojos y decir que Israel es víctima cuando hacen un genocidio"



📡📺En vivo: https://t.co/hgvBQH0XlW@danielstingo#LaVozDeLosQueSobran #Chile pic.twitter.com/GYWjmxTOL3 June 23, 2025



“A mí me llama la atención. A las personas sionistas, como es el caso de Julián, les encanta ponerse en el lugar de víctimas”, añadió. En tanto, el abogado Daniel Stingo también entregó su visión. “Entiendo que Julián esté preocupado por su hijo, es natural, es amor de padre y eso es humano. Es legítimo que sienta miedo y crea todo lo que le dicen... pero otra cosa es cerrar los ojos y afirmar que Israel es la única víctima, cuando también ha atacado a Irán, Siria, Líbano y Gaza”, señaló.

"No hace el servicio militar en Chile, pero va a matar niños Palestinos; si no termina bien, merecido lo tiene"; "Nadie lo mandó para allá...! Y además puede volver. Hace como los sionistas, armar un berrinche para justificar cualquier acto irracional. Gente cruel y fanática!"; "Estan esperando sacar noticia de las penas de otros. La tal Valle es un pecado. No se como es que habla. Ni debería respirar. Stingo bue, es lo que hay", fueron algunos de los comentarios que dejo el descargo de los panelistas.

