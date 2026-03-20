“La U es sin público con Boca”: prensa argentina tiene blooper y otra vez confunde a U de Chile con U Católica

Confunden a la UC con U de Chile.

Por: Fabián Marambio

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Después de mucha expectación el sorteo de la Copa Libertadores ya se llevó a cabo y dejó una suerte muy dispar para Universidad Católica y Coquimbo Unido, los dos representantes del fútbol chileno. Es más, los cruzados tuvieron que sufrir más de la cuenta ya que nuevamente los confundieron con U de Chile en Argentina.

El conjunto de la precordillerra no tuvo la mejor suerte y quedó en el Grupo D con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona SC, conformando así el grupo de la muerte. Para colmo, la televisión argentina analizó el sorteo y, como suele ser costumbre, nuevamente confundieron a los cruzados con la U.

Confunden a U Católica con U de Chile

Todo se dio en TyC Sports, donde la prensa argentina evaluó el grupo de Boca Juniors. Fue ahí cuando Julio Pavoni afirmó que “la U es sin público en Chile, primer detalle. Pará, pará, vos querés información”. El periodista fue rápidamente corregido por uno de sus compañeros, quien le aclaró que “la U Católica no tiene problemas, es la U de Chile”.

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El video rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde los hinchas tuvieron todo tipo de reacciones. Los hinchas cruzados quedaron muy molestos con la confusión, los azules también, pero otros se lo tomaron como burla hacia la UC. Quienes no faltaron a la fiesta fueron los hinchas de Colo Colo, los que sí se burlaron con creces de sus dos archirrivales. 

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El grupo de Coquimbo Unido

Uno que tuvo más suerte fue el conjunto pirata, pues comparten grupo con Nacional de Uruguay, Universitario de Perú y Deportes Tolima, clubes considerablemente de menor peso que los que deberá enfrentar Universidad Católica.

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