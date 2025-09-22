Tras encuesta CADEM: ¿Quién ganará la contienda presidencial según la IA?

La IA y su predicción para próximas elecciones presidenciales

Por: Catalina Martínez

NOTAS DESTACADAS

joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio

“Ese trabajo era matar a mi hijo”: El fuerte relato de madre de joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio
Baja la tasa de homocidios en Fiestas Patrias 2025

Los frutos de la planificación estratégica: Gobierno reportó baja de homicidios y detenciones en Fiestas Patrias
Universidad de Chile cierra la llave ante Alianza Lima en casa.

¡No se vaya a equivocar! Cambia la transmisión en Universidad de Chile vs Alianza Lima

¡El mejor del mundo! El Balón de Oro tiene un nuevo dueño esta temporada
Iván Arenas

¿Te lo imaginas? El día que Sebastián Piñera le ofreció a Iván Arenas una carrera en la política
María Elcira Contreras

"¿Cómo pueden celebrar?”: El angustioso descargo de nieta de María Elcira contra Fundo Las Tórtolas
Jugadores Colo Colo 2025

¿Alcanzan a mejorarse? La extensa lista de jugadores lesionados en Colo Colo
Camila Flores se descarga tras ser encarada en Fiestas Patrias

“Zurdos intolerantes”: Camila Flores suelta polémico descargo tras ser encarada por mujer en fonda de Viña
colo colo

¡Otra vez tú Salomón! El millonario problema de Colo Colo por Salomón Rodríguez
La IA predice el futuro de la U en Sudamericana

¡Ojito azules!: La IA predice el futuro de la U y los semifinalistas de la Copa Sudamericana 2025

Nos encontramos cada vez más cerca de las próximas elecciones presidenciales en Chile, que se realizarán el próximo 16 de noviembre. Con ese suceso a la vuelta de la esquina y los resultados de los más recientes sondeos, la gran pregunta sobre quién se alzará como próximo mandatario se vuelve cada vez más latente

Desde El Periscopio, consultamos con la inteligencia artificial sobre los posibles escenarios que deparan el futuro de las elecciones, basados en la última encuesta Plaza Pública CADEM. Para eso, se analizaron datos de intención de voto, tendencias históricas, niveles de rechazo y percepciones de triunfo. 

Cabe destacar, que según el más reciente estudio de CADEM, Jeannette Jara lidera la intención de voto con 26%, seguida muy de cerca por José Antonio Kast (24%), quien ha retrocedido seis puntos en los últimos dos meses. Más atrás se ubican Evelyn Matthei (16%) y Franco Parisi (11%), mientras que Johannes Kaiser (9%) y Harold Mayne-Nicholls (5%) suman apoyos crecientes. 

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional    

El veredicto de la IA

El modelo coincide en un punto clave: la elección se definirá en segunda vuelta, prevista para el 14 de diciembre, recalcando que ningún candidato alcanzará la mayoría absoluta en primera ronda.

En ese sentido, la IA proyecta un escenario de balotaje cerrado entre Jara y Kast, anticipando que la candidata oficialista tendría una leve ventaja en segunda vuelta, aunque advierte que el resultado se definirá por márgenes muy estrechos.

En dicho balotaje, la IA proyecta que Jara tendría una ligera ventaja sobre Kast, gracias a la posibilidad de sumar apoyos desde la centroizquierda y sectores moderados. Sin embargo, advierte que el margen sería mínimo, del orden de 3 a 5 puntos, y que un cambio en la agenda pública —por ejemplo, una crisis de seguridad o económica— podría favorecer a Kast y revertir el resultado.

Factores decisivos según la IA

Según el análisis de la inteligencia artificial, los elementos que inclinarán la balanza son tres:

  1. Los votos de terceros: El 11% de Parisi, el 9% de Kaiser y el 5% de Mayne-Nicholls se volverán decisivos en segunda vuelta.
  2. El nivel de rechazo: Tanto Jara como Kast superan el 60% en este indicador, lo que refuerza la volatilidad del electorado.
  3. La agenda de campaña: Si domina la narrativa de seguridad, Kast podría repuntar. Si se imponen las preocupaciones sociales y económicas, Jara consolidaría su ventaja.

El pronóstico de la IA es claro: Chile vivirá una elección presidencial polarizada y de final abierto. Jara parte como favorita en un eventual balotaje, pero Kast mantiene intactas sus opciones de revertir la tendencia.

En definitiva, la inteligencia artificial sentencia que el próximo presidente o presidenta de Chile se definirá voto a voto en una segunda vuelta en diciembre, en una de las contiendas más competitivas desde el retorno a la democracia.

Quién ganará las proximas elecciones presidenciales según la IA.

NOTAS DESTACADAS

joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio

“Ese trabajo era matar a mi hijo”: El fuerte relato de madre de joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio
Baja la tasa de homocidios en Fiestas Patrias 2025

Los frutos de la planificación estratégica: Gobierno reportó baja de homicidios y detenciones en Fiestas Patrias
Universidad de Chile cierra la llave ante Alianza Lima en casa.

¡No se vaya a equivocar! Cambia la transmisión en Universidad de Chile vs Alianza Lima

¡El mejor del mundo! El Balón de Oro tiene un nuevo dueño esta temporada
Iván Arenas

¿Te lo imaginas? El día que Sebastián Piñera le ofreció a Iván Arenas una carrera en la política
María Elcira Contreras

"¿Cómo pueden celebrar?”: El angustioso descargo de nieta de María Elcira contra Fundo Las Tórtolas
Jugadores Colo Colo 2025

¿Alcanzan a mejorarse? La extensa lista de jugadores lesionados en Colo Colo
Camila Flores se descarga tras ser encarada en Fiestas Patrias

“Zurdos intolerantes”: Camila Flores suelta polémico descargo tras ser encarada por mujer en fonda de Viña
colo colo

¡Otra vez tú Salomón! El millonario problema de Colo Colo por Salomón Rodríguez
La IA predice el futuro de la U en Sudamericana

¡Ojito azules!: La IA predice el futuro de la U y los semifinalistas de la Copa Sudamericana 2025
Guarello avisa nuevo castigo a la U

Guarello destapa severo castigo de Conmebol a la U tras nueva denuncia: "Se la dio en bandeja"
Carlos Palacios saca aplausos en Argentina

Prensa argentina fascinada con el repunte de Carlos Palacios en Boca Juniors: "De sus mejores partidos"
Lamine Yamal por el Balón de Oro más joven

¿Yamal romperá el récord?: Top 5 ganadores más jóvenes en la historia del Balón de Oro
Alejandro Tabilo a la final del Chengdu Open

¡Intratable!: Alejandro Tabilo vence a Brandon Nakashima y llega a la final del Chengdu Open
La U pierde un titular contra Alianza Lima

¡Baja sensible!: La U pierde un jugador titular para la vuelta contra Alianza Lima en Sudamericana
Lamine Yamal confía en su Balón de Oro

¡Fiesta incluida!: La osada preparación de Lamine Yamal para la entrega del Balón de Oro
La U y Alianza Lima se denuncian mutuamente

¿Más sanciones?: La U y Alianza Lima se denuncian mutuamente por gravísimas razones
Boric onu

Estará este lunes: Por qué el presidente Gabriel Boric fue citado por la ONU por ultima vez
La ausencia de Damián Pizarro en el Mundial Sub 20

¡Se supo todo!: Revelan por qué Damián Pizarro no jugará el Mundial Sub 20 con La Roja
Puchuncaví accidente hoy

Confuso episodio en medialuna de Puchuncaví deja un adolescente muerto y un PDI involucrado