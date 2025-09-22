Tras encuesta CADEM: ¿Quién ganará la contienda presidencial según la IA?

Nos encontramos cada vez más cerca de las próximas elecciones presidenciales en Chile, que se realizarán el próximo 16 de noviembre. Con ese suceso a la vuelta de la esquina y los resultados de los más recientes sondeos, la gran pregunta sobre quién se alzará como próximo mandatario se vuelve cada vez más latente.

Desde El Periscopio, consultamos con la inteligencia artificial sobre los posibles escenarios que deparan el futuro de las elecciones, basados en la última encuesta Plaza Pública CADEM. Para eso, se analizaron datos de intención de voto, tendencias históricas, niveles de rechazo y percepciones de triunfo.

Cabe destacar, que según el más reciente estudio de CADEM, Jeannette Jara lidera la intención de voto con 26%, seguida muy de cerca por José Antonio Kast (24%), quien ha retrocedido seis puntos en los últimos dos meses. Más atrás se ubican Evelyn Matthei (16%) y Franco Parisi (11%), mientras que Johannes Kaiser (9%) y Harold Mayne-Nicholls (5%) suman apoyos crecientes.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

El veredicto de la IA

El modelo coincide en un punto clave: la elección se definirá en segunda vuelta, prevista para el 14 de diciembre, recalcando que ningún candidato alcanzará la mayoría absoluta en primera ronda.

En ese sentido, la IA proyecta un escenario de balotaje cerrado entre Jara y Kast, anticipando que la candidata oficialista tendría una leve ventaja en segunda vuelta, aunque advierte que el resultado se definirá por márgenes muy estrechos.

En dicho balotaje, la IA proyecta que Jara tendría una ligera ventaja sobre Kast, gracias a la posibilidad de sumar apoyos desde la centroizquierda y sectores moderados. Sin embargo, advierte que el margen sería mínimo, del orden de 3 a 5 puntos, y que un cambio en la agenda pública —por ejemplo, una crisis de seguridad o económica— podría favorecer a Kast y revertir el resultado.

Factores decisivos según la IA

Según el análisis de la inteligencia artificial, los elementos que inclinarán la balanza son tres:

Los votos de terceros: El 11% de Parisi, el 9% de Kaiser y el 5% de Mayne-Nicholls se volverán decisivos en segunda vuelta. El nivel de rechazo: Tanto Jara como Kast superan el 60% en este indicador, lo que refuerza la volatilidad del electorado. La agenda de campaña: Si domina la narrativa de seguridad, Kast podría repuntar. Si se imponen las preocupaciones sociales y económicas, Jara consolidaría su ventaja.

El pronóstico de la IA es claro: Chile vivirá una elección presidencial polarizada y de final abierto. Jara parte como favorita en un eventual balotaje, pero Kast mantiene intactas sus opciones de revertir la tendencia.

En definitiva, la inteligencia artificial sentencia que el próximo presidente o presidenta de Chile se definirá voto a voto en una segunda vuelta en diciembre, en una de las contiendas más competitivas desde el retorno a la democracia.