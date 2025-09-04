Tras documental de CHV: Directivo renuncia a Canal 13 en medio de polémica por cuentas falsas en redes

Tras documental de CHV: Directivo renuncia a Canal 13 en medio de polémica por cuentas falsas en redes

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Universidad de Chile espera fallo de la Conmebol

¿Decisión tomada? Desde Perú adelantan el fallo de la Conmebol y el futuro de Universidad de Chile
Tachuela Grande

Tachuela Grande Vs Microbio Caluga: Viralizan pelea de reconocidos payasos en Teatro Caupolicán
Jugadores que convencen a Fernando Ortiz en Colo Colo.

Un juvenil y un experimentado: Los jugadores de Colo Colo que ganan bonos con Fernando Ortiz
Lionel Scaloni se emociona antes del Argentina vs Venezuela.

Emotiva rueda de prensa deja entre lágrimas a Lionel Scaloni antes del Argentina vs Venezuela
Chile define formación para jugar con Brasil.

¿Llegó el recambio? La novedosa formación de Chile para ir por la hazaña ante Brasil
Jannik Sinner arrolla a Musetti en el US Open.

Jannik Sinner imparable en el US Open: arrolla a compatriota y ahora va por la sorpresa del torneo
Pablo Milad le responde a U de Chile.

No importan las amenazas: ANFP le responde firmemente a la U de Chile por fecha de la Supercopa
San Antonio

¿Un ajuste de cuentas? El brutal caso de hombre que fue baleado en plena calle de San Antonio
Fondas del Parque Ohiggins se preparan con todo

¡Hasta con IA y Rayos X! Fondas del Parque O'Higgins se preparan con drásticas medidas contra “incivilidades”
Un importante castigo en la Primera B

¡Un importante precedente! Jugador que simuló infracción fue castigado por Tribunal de Disciplina
Estados Unidos

¿Pequeños pistoleros? La particular clase que se impartirá en Estados Unidos para enfrentar tiroteos escolares
caso cobreloa

Caso Cobreloa: exjugadores acusados de violación grupal quedarían en libertad tras error de Fiscalía

El exdirectivo de Canal 13Patricio Góngora, tomó la decisión de abandonar su cargo tras verse involucrado en un informe que destapó la operación de perfiles falsos en redes sociales dedicados a afectar la imagen de figuras públicas en Chile. La noticia ha generado intenso debate en medios y plataformas digitales sobre ética, política y farándula.

La investigación que encendió la polémica

Un reportaje de CHV Noticias reveló la existencia de grupos digitales que coordinan ataques anónimos contra personalidades políticas y mediáticas. Entre los nombres que surgieron, se mencionó a Góngora vinculado a la cuenta influyente “Patito Verde”, que supera los diez mil seguidores. La alerta surgió gracias a una abogada que se adentró en estos grupos para un estudio académico, exponiendo posibles conexiones entre usuarios y personas públicas.

La postura de Góngora

El exdirectivo rechazó de manera categórica cualquier relación con las cuentas señaladas y aclaró que su salida del canal responde únicamente a decisiones personales. A través de un comunicado, enfatizó que no existe evidencia que lo vincule con las acusaciones, y calificó la situación como un ataque injusto a su reputación.

“Ataques anónimos y desinformación”

Góngora también criticó la manera en que se difundió la información, señalando que se basa en fuentes sin identificación y especulaciones que no reflejan la realidad. Subrayó que las imputaciones de liderar campañas contra autoridades políticas no tienen sustento y que le resultan completamente ofensivas.

Repercusiones en la farándula política

La renuncia de Patricio Góngora pone en evidencia la creciente influencia de las redes sociales en la política y el espectáculo, donde perfiles anónimos y la difusión de rumores pueden afectar la carrera y la imagen de figuras públicas. La polémica abre un debate sobre transparencia, ética digital y la responsabilidad de los medios al difundir información delicada.

NOTAS DESTACADAS

Jugadores que convencen a Fernando Ortiz en Colo Colo.

Un juvenil y un experimentado: Los jugadores de Colo Colo que ganan bonos con Fernando Ortiz
Lionel Scaloni se emociona antes del Argentina vs Venezuela.

Emotiva rueda de prensa deja entre lágrimas a Lionel Scaloni antes del Argentina vs Venezuela
Chile define formación para jugar con Brasil.

¿Llegó el recambio? La novedosa formación de Chile para ir por la hazaña ante Brasil
Jannik Sinner arrolla a Musetti en el US Open.

Jannik Sinner imparable en el US Open: arrolla a compatriota y ahora va por la sorpresa del torneo
Pablo Milad le responde a U de Chile.

No importan las amenazas: ANFP le responde firmemente a la U de Chile por fecha de la Supercopa
San Antonio

¿Un ajuste de cuentas? El brutal caso de hombre que fue baleado en plena calle de San Antonio
Fondas del Parque Ohiggins se preparan con todo

¡Hasta con IA y Rayos X! Fondas del Parque O'Higgins se preparan con drásticas medidas contra “incivilidades”
Un importante castigo en la Primera B

¡Un importante precedente! Jugador que simuló infracción fue castigado por Tribunal de Disciplina
Estados Unidos

¿Pequeños pistoleros? La particular clase que se impartirá en Estados Unidos para enfrentar tiroteos escolares
caso cobreloa

Caso Cobreloa: exjugadores acusados de violación grupal quedarían en libertad tras error de Fiscalía
En lo económico ha sido un gran año para Nicolás Jarru

¡Una buena temporada en lo económico! El millonario premio que acumula este año Nicolás Jarry
Evelyn Matthei

"Una casa es mucho más que un techo”: Matthei explica propuesta que ayudaría a jóvenes a tener su primera vivienda
Corona baja la cortina: fechas, sucursales y detalles del remate fnal

¿Cómo participar? Remate online de Corona tendrá prendas desde $650 y mobiliario disponible en subasta virtual
la roja sufre con bajas de última hora

¡De último minuto! La inesperada baja que sufre La Roja en la previa con Brasil
José Antonio Neme

¡Los mandó a la…! El furioso descargo de Neme contra Nicolás Maduro y sus adherentes
universidad de chile se prepara para el fallo de la Conmebol

¿Fin de la teleserie? Filtran el fallo de la Conmebol con Universidad de Chile
Filtran indignantes videos de funcionario TEA siendo torturado por compañeros.

¡Abusadores están en la mira! Los indignantes videos de trabajador TEA que fue torturado por compañeros
Primer día de Fernando Ortiz en Colo Colo.

Con un "fichaje" y Supercopa en la mira: Así fue el primer día de Fernando Ortiz en Colo Colo
Fernando Ortiz ya tuvo su primer entrenamiento con Colo Colo

¡Imponiendo sus ideas! Los cambios inmediatos que hará Fernando Ortiz en Colo Colo
Chile define formación para jugar con Brasil.

¿Más bajas? Las dos grandes dudas de Nicolás Córdova en La Roja