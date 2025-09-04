Tras documental de CHV: Directivo renuncia a Canal 13 en medio de polémica por cuentas falsas en redes
Por: Paula Osorio
NOTAS DESTACADAS
El exdirectivo de Canal 13, Patricio Góngora, tomó la decisión de abandonar su cargo tras verse involucrado en un informe que destapó la operación de perfiles falsos en redes sociales dedicados a afectar la imagen de figuras públicas en Chile. La noticia ha generado intenso debate en medios y plataformas digitales sobre ética, política y farándula.
La investigación que encendió la polémica
Un reportaje de CHV Noticias reveló la existencia de grupos digitales que coordinan ataques anónimos contra personalidades políticas y mediáticas. Entre los nombres que surgieron, se mencionó a Góngora vinculado a la cuenta influyente “Patito Verde”, que supera los diez mil seguidores. La alerta surgió gracias a una abogada que se adentró en estos grupos para un estudio académico, exponiendo posibles conexiones entre usuarios y personas públicas.
La postura de Góngora
El exdirectivo rechazó de manera categórica cualquier relación con las cuentas señaladas y aclaró que su salida del canal responde únicamente a decisiones personales. A través de un comunicado, enfatizó que no existe evidencia que lo vincule con las acusaciones, y calificó la situación como un ataque injusto a su reputación.
“Ataques anónimos y desinformación”
Góngora también criticó la manera en que se difundió la información, señalando que se basa en fuentes sin identificación y especulaciones que no reflejan la realidad. Subrayó que las imputaciones de liderar campañas contra autoridades políticas no tienen sustento y que le resultan completamente ofensivas.
Repercusiones en la farándula política
La renuncia de Patricio Góngora pone en evidencia la creciente influencia de las redes sociales en la política y el espectáculo, donde perfiles anónimos y la difusión de rumores pueden afectar la carrera y la imagen de figuras públicas. La polémica abre un debate sobre transparencia, ética digital y la responsabilidad de los medios al difundir información delicada.