Video viral: trabajadores extranjeros generan polémica en redes por mención a Pinochet

A través de redes sociales se volvió viral un video en el que unos trabajadores venezolanos de una Copec se referían a los comentarios sobre que la llegada de extranjeros al país trajo consigo problemas de delincuencia. En concreto, los venezolanos hicieron un live de Instagram en pleno horario laboral para abordar el polémico tema.

“Éramos un país seguro antes” les escribieron a los extranjeros que realizaron la transmisión en vivo. Sin embargo la respuesta de los bencineros sacó ronchas y fue ampliamente comentada alcanzando más de 200 mil visualizaciones y más de 700 repostes en X, en donde las personas dieron a conocer su malestar.

¿Qué dijeron los trabajadores extranjeros en el live?

“Sí, sí, era segurísimo, por eso Pinochet mataba tanta gente, porque era muy seguro el país” comentaron los trabajadores. “Venezolanos hablando de que con Pinochet era seguro porque mataba gente. Pocas veces había sentido tanta rabia hacia la ignorancia de alguien. Si llegas a vivir a un país, respeta su historia y su memoria”; “No defienden su propia historia, menos van a respetar la de otros. Para mí no es ignorancia, es indolencia y falta de respeto a quienes los reciben. No hay tolerancia con seres de este nivel”; “Amigo, lamentablemente el chancho no tiene la culpa” y “Esta gente no coopera” fueron algunos de los comentarios que les dejaron.

Frente a esta polémica la bencina nacional declaró que investigaran las declaraciones vitalizadas. “Desde Copec rechazamos tajantemente cualquier comentario ofensivo o denostativo, porque atentan contra los valores de la compañía y nuestro compromiso de excelencia en el servicio” exhibieron en un comunicado.

Sobre la misma agregaron que “los comentarios emitidos por un grupo de atendedores fueron hechos a título personal“ y aseguraron que “el caso está siendo revisado para dar fiel cumplimiento a las políticas de la compañía”. La publicación tuvo 800 comentarios y hubo quienes apuntaron a que se tomaran medidas drásticas.

