¿Qué tan grave es? El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

El diagnóstico de Tomás Vodanovic que dejó preocupados a sus seguidores

Por: Catalina Martínez

Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, reveló recientemente que atraviesa una delicada situación médica que le impedirá desarrollar con normalidad sus labores presenciales en la comuna.

El líder municipal, integrante del Frente Amplio, había sido considerado una pieza clave en el equipo de campaña de Jeannette Jara rumbo al balotaje. Sin embargo, su participación podría disminuir debido a su estado de salud.

“Ayer recibí los resultados de la resonancia y confirma que tengo una rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera”, detalló el alcalde en su cuenta de Instagram.

Es una noticia difícil de procesar, ya que me tendrá varios meses sin poder correr, que es una de las cosas que más disfruto y que me ayuda a bajar el estrés de la pega”, expresó. 

Además explicó que en los próximos días evaluarán si es necesaria una cirugía. Sin embargo, aclaró que de todas formas tendrá que cuidarse. “Vamos a tener que reducir un poco el despliegue y la presencia en terreno, obviamente sin descuidar mi labor municipal. Así que les pido comprensión”, señaló. 

Al final, Tomás Vodanovic manifestó estar “mentalizado” para enfrentar lo que venga, hacer un buen proceso de recuperación “y volver a hacer deporte lo antes posible”. “Vamos a meterle cabeza y ánimo, aunque cueste. Vamos nomás”, concluyó.

