¡Se cierra el telón! Los emocionantes últimos duelos de las clasificatorias al Mundial 2026

El pasado jueves, La Roja enfrentaba un desafío tremendo ante Brasil en condición de visitante en la penúltima fecha de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026. Este además era el primer partido de Nicolás Córdova como interino del combinado nacional tras la salida de Ricardo Gareca por dejarnos fuera de la cita mundialista.

El partido comenzó bastante duro, con el local buscando la apertura de la cuenta desde el minuto 1', pero la buena actuación de Lawrence Vigouroux y la línea defensiva evitaron esto por cierto tiempo. En el minuto 38', Estevao abrió la cuenta para Brasil, luego en el segundo tiempo, Lucas Paquetá aumentó el marcador al minuto 72' y finalmente Bruno Guimaraes sentenció la goleada con su anotación al minuto 76'.

Pese al mal resultado, La Roja hizo jugar a varias de sus jóvenes promesas, donde más de alguno mostró mucha personalidad y cosas que nos hacen ilusionar en el futuro y los próximos desafíos. Ahora los dirigidos por Nicolás Córdova se preparan para el cierre de las clasificatorias y comenzar a proyectar el trabajo del tan esperado recambio en la selección chilena.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

El día de hoy se cierran en nuestro lado del continente las clasificatorias rumbo al Mundial 2026, donde si bien La Roja se encuentra sin opciones de ir a la siguiente cita mundialista, aún hay algunas selecciones que se están jugando la opción de sacar boletos directos al norte del continente el próximo año, como son los casos de Venezuela y Bolivia.

La acción la abren Ecuador ante Argentina desde las 20:00 horas en nuestro país, donde si bien ambas selecciones ya están clasificadas al Mundial, la afición local espera que su país logre una victoria en casa debido al descontento que se tiene con su director técnico Sebastián Beccacece, ya que llevan cuatro partidos seguidos empatando 0-0.

Nuestra selección se enfrenta desde las 20:30 horas a Uruguay, donde esperamos despedirnos al menos con un triunfo y ver un buen desempeño por parte de los jóvenes que están llamados a ser el tan ansiado recambio en el combinado nacional.

El plato fuerte lo juegan Bolivia recibiendo a Brasil en el alto, donde los locales necesitan una victoria para quedarse con el cupo del repechaje. Pero para esto Venezuela no debe sumar una victoria ante Colombia en condición de local. Finalmente, Perú que también ya está eliminado recibe a Paraguay, quienes tienen asegurada su presencia en el próximo Mundial.