Teresa Marinovic se lanza contra Boric por video viral: presidente paseó por la calle con su polola

A través de redes sociales la política Teresa Marinovic criticó duramente el video viral que circula en redes sociales en donde se vio al presidente Gabriel Boric caminando por la capital junto a su novia, la deportista Paula Carrasco. En concreto Marinovic señaló que ese paseo significaba trabajo extra para el equipo de seguridad.

El video que se partió vitalizando en TikTok suma más de 100 mil reproducciones. Recordemos que el presidente se encuentra enfrentando estos días una denuncia en su contra por filtración de fotos íntimas por parte de una excompañera que tuvo en su práctica de derecho en Punta Arenas. Sin embrago, desde el gobierno han señalado que se trata de una acosadora.

¿Qué mencionó Teresa Marinovic sobre el paseo de Boric?

“¿Tú sabes que para que él haga eso, hay que montar un mega operativo? ¿Eso te parece deferente con tu equipo de seguridad?” comentó la ex miembro del Partido Republicano y licenciada en filosofía lo que generó una ola de respuestas en su contra. “¿Y tu puedes caminar libremente?”, “Te tenía por un poco más inteligente. De las cosas obvias no se habla, colega”, “Hay que ser muy unineuronal para comentar eso”, “Afirmar que necesita un mega operativo es una exageración ridícula. Basta de exageraciones para alimentar polémicas donde no las hay” y “Oiga si no es Pinochet ni Piñera, es un Presidente que va con las manos limpias caminado por la calle nomás” le escribieron.

“De todos los Presidentes de chile, el único que va de la mano con su pareja y está no va atrás”, “Solo, sin escoltas. Cuando tienes las manos limpias no hay miedo a nada, andas libre y tranquilo por todos lados”, “Me encanta que el Presidente camine libre y feliz por las mismas calles que yo transito. Otros tenían que esconderse” y “Me encanta. Así debe ser” fueron algunos comentarios positivos sobre la situación.

“Y los escoltas? O sale sin los escoltas, como Monsalve?”, “Súper casual. Luz, cámara, acción”, “Se nota todo muy natural y espontáneo” y “Faltó grabar al séquito de guardaespaldas que los seguían” comentaron también sus opositores.

