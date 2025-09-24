Subsecretario de Defensa Ricardo Montero confirma romance con actriz nacional: “Este último 18..."

El corazón de Paula Luchsinger ya no estaría soltero. La actriz chilena, reconocida por sus roles en teleseries y teatro, sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una fotografía que confirma su nueva relación con el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero Allende.

La postal fue publicada originalmente en la cuenta del político, donde mostró un resumen de las actividades del 18 de septiembre junto al Presidente Gabriel Boric y parte del gabinete ministerial. En ese registro, Luchsinger aparece tomada de su mano, gesto que no pasó inadvertido para los fanáticos de la actriz.

“Este último 18 en mi cargo de subsecretario tiene un aire especial. Esta mañana participamos en el Tedeum, el esquinazo y la foto oficial, actividades propias de nuestras Fiestas Patrias, junto al Presidente y a todo el equipo de gobierno, con quienes hemos estado siempre trabajando y dando lo mejor por Chile y su gente”, expresó Montero en la publicación.

El contraste entre la pantalla y la política

La noticia generó revuelo en redes sociales por lo inesperado del vínculo: mientras Paula ha consolidado una carrera en la actuación, con destacadas participaciones en producciones nacionales, Montero ha desarrollado su trayectoria en el mundo público, ligado a la seguridad y la defensa.

¿Quién es Ricardo Montero, pareja de Paula Luchsinger?

Ricardo Montero nació en Linares, Región del Maule, y se formó como abogado en la Universidad Católica de Chile. Además, cuenta con estudios de posgrado en Washington y Barcelona, donde obtuvo especializaciones en seguridad, defensa y relaciones internacionales.

Su experiencia en el sector público incluye haber trabajado en ministerios durante la administración de Michelle Bachelet, en el Ministerio del Interior junto a Carolina Tohá y actualmente como subsecretario de Defensa. También integró la Comisión de Reforma de Carabineros del Senado, fue asesor del Consejo para la Transparencia y en 2020 fue electo constituyente por el distrito 18 de la Región del Maule, representando al Partido Socialista.

