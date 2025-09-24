Subsecretario de Defensa Ricardo Montero confirma romance con actriz nacional: “Este último 18..."

Subsecretario de Defensa confirma nueva pareja

Por: Paula Osorio

NOTAS DESTACADAS

Primera condena por violación en la Antártica

Biólogo chileno tras las rejas: Primera condena por abuso sexual en la Antártica
Michelle Bachelet se postulará como secretaria general de la ONU

Bachelet a la ONU: Gabriel Boric confirma candidatura de la expresidenta
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

¡Casi caído del cielo! La gran solución a los problemas de Colo Colo
Camila Flores

“A los de derecha los trata con guante de seda”: Redes sociales reaccionaron furia a opinión de Neme sobre Camila Flores
Jeannette Jara sumó a su comando a jugador de la U

¡De las canchas a la Jaraneta! Icónico jugador de la U se sumó al comando de Jeannette Jara
Cathy Barriga

“El JC hace rato se está yendo a la chu…”: CHV y Cathy Barriga desataron ola de críticas por “superficial” entrevista
La Roja busca estadio para enfrentarse a la selección peruana.

¿Dónde se jugará? Amistoso de La Roja ante Perú se queda sin estadio
Director de Salud suspendido por vínculos con el narcotráfico

Escándalo en el Biobío: Director de Salud suspendido por vínculos con el mundo del narcotráfico
Netflix podría quedarse con el fútbol chileno.

¿Cambio de era? Aseguran que Netflix se acerca cada vez más al fútbol chileno
Alexis Sánchez ya se gana un lugar en el Sevilla.

¡No olvidan a Maravilla! El especial gesto del Barcelona con Alexis Sánchez

El corazón de Paula Luchsinger ya no estaría soltero. La actriz chilena, reconocida por sus roles en teleseries y teatro, sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una fotografía que confirma su nueva relación con el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero Allende.

La postal fue publicada originalmente en la cuenta del político, donde mostró un resumen de las actividades del 18 de septiembre junto al Presidente Gabriel Boric y parte del gabinete ministerial. En ese registro, Luchsinger aparece tomada de su mano, gesto que no pasó inadvertido para los fanáticos de la actriz.

“Este último 18 en mi cargo de subsecretario tiene un aire especial. Esta mañana participamos en el Tedeum, el esquinazo y la foto oficial, actividades propias de nuestras Fiestas Patrias, junto al Presidente y a todo el equipo de gobierno, con quienes hemos estado siempre trabajando y dando lo mejor por Chile y su gente”, expresó Montero en la publicación.

El contraste entre la pantalla y la política

La noticia generó revuelo en redes sociales por lo inesperado del vínculo: mientras Paula ha consolidado una carrera en la actuación, con destacadas participaciones en producciones nacionales, Montero ha desarrollado su trayectoria en el mundo público, ligado a la seguridad y la defensa.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

¿Quién es Ricardo Montero, pareja de Paula Luchsinger?

Ricardo Montero nació en Linares, Región del Maule, y se formó como abogado en la Universidad Católica de Chile. Además, cuenta con estudios de posgrado en Washington y Barcelona, donde obtuvo especializaciones en seguridad, defensa y relaciones internacionales.

Su experiencia en el sector público incluye haber trabajado en ministerios durante la administración de Michelle Bachelet, en el Ministerio del Interior junto a Carolina Tohá y actualmente como subsecretario de Defensa. También integró la Comisión de Reforma de Carabineros del Senado, fue asesor del Consejo para la Transparencia y en 2020 fue electo constituyente por el distrito 18 de la Región del Maule, representando al Partido Socialista.

Te puede interesar: “Es el amor de mi vida”: Habló pareja de chilena que falleció misteriosamente en Nueva York

NOTAS DESTACADAS

Primera condena por violación en la Antártica

Biólogo chileno tras las rejas: Primera condena por abuso sexual en la Antártica
Michelle Bachelet se postulará como secretaria general de la ONU

Bachelet a la ONU: Gabriel Boric confirma candidatura de la expresidenta
Jugador de Colo Colo convence a Fernando Ortiz.

¡Casi caído del cielo! La gran solución a los problemas de Colo Colo
Camila Flores

“A los de derecha los trata con guante de seda”: Redes sociales reaccionaron furia a opinión de Neme sobre Camila Flores
Jeannette Jara sumó a su comando a jugador de la U

¡De las canchas a la Jaraneta! Icónico jugador de la U se sumó al comando de Jeannette Jara
Cathy Barriga

“El JC hace rato se está yendo a la chu…”: CHV y Cathy Barriga desataron ola de críticas por “superficial” entrevista
La Roja busca estadio para enfrentarse a la selección peruana.

¿Dónde se jugará? Amistoso de La Roja ante Perú se queda sin estadio
Director de Salud suspendido por vínculos con el narcotráfico

Escándalo en el Biobío: Director de Salud suspendido por vínculos con el mundo del narcotráfico
Netflix podría quedarse con el fútbol chileno.

¿Cambio de era? Aseguran que Netflix se acerca cada vez más al fútbol chileno
Alexis Sánchez ya se gana un lugar en el Sevilla.

¡No olvidan a Maravilla! El especial gesto del Barcelona con Alexis Sánchez
Registro Civil

¡Por millonario robo de caja fuerte! Así fue la detención de jefa y subjefa de Registro Civil de Buin
Matías Moya volverá a Colo Colo

¡Por insólita razón!: Fue cortado por Almirón y está a punto de ser el primer refuerzo de Colo Colo en 2026
Tabilo campeón del ATP 250 de Chengdú

¡Grande Jano!: Alejandro Tabilo vence a Musetti y se consagra campeón del ATP 250 de Chengdú
Álvarez recupera a Israel Poblete en la U

¡Sonríe Gustavo Álvarez!: La U recupera a una de sus figuras para la vuelta contra Alianza Lima en Sudamericana
Colo Colo espera que Peñarol compre a Brayan Cortés

¡Están chochos!: Los millones que espera Colo Colo gracias al romance de Brayan Cortés y Peñarol
Max Verstappen se rinde en la Fórmula 1

¡Tiró la toalla!: Max Verstappen se baja de la lucha por el título en la Fórmula 1
joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio

“Ese trabajo era matar a mi hijo”: El fuerte relato de madre de joven asesinado por guardias en Mall Plaza Vespucio
Baja la tasa de homocidios en Fiestas Patrias 2025

Los frutos de la planificación estratégica: Gobierno reportó baja de homicidios y detenciones en Fiestas Patrias
Universidad de Chile cierra la llave ante Alianza Lima en casa.

¡No se vaya a equivocar! Cambia la transmisión en Universidad de Chile vs Alianza Lima
La IA y su predicción para próximas elecciones presidenciales

Tras encuesta CADEM: ¿Quién ganará la contienda presidencial según la IA?