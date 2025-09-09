“Se detecta cuando es demasiado tarde”: Jeannette Jara explica su propuesta para combatir el cáncer de mama

En nuestro país, el cáncer de mama representa la principal amenaza oncológica para las mujeres. Es más, se calcula que diariamente provoca el fallecimiento de alrededor de seis chilenas, convirtiéndose en la primera causa de mortalidad femenina.

A pesar de su gravedad, esta es una enfermedad en la que el diagnóstico precoz puede marcar la diferencia, aumentando considerablemente las posibilidades de tratamiento exitoso y supervivencia. Para lograrlo, la mamografía es la herramienta clave: se aconseja realizarla cada año a todas las mujeres a partir de los 40 años, o desde los 35 si existen antecedentes familiares.

La mamografía no siempre resulta una experiencia cómoda: el procedimiento consiste en comprimir las mamas entre dos placas con el fin de obtener imágenes de mejor calidad. Esta incomodidad, que varía según la sensibilidad y el tamaño de los senos, lleva a que muchas mujeres retrasen la realización del examen en instancias decisivas para su salud.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

La propuesta de Jeannette Jara

Con este escenario en mente, la candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, dio a conocer una propuesta integral contra el cáncer de mama. Su plan busca avanzar en dos direcciones prioritarias: optimizar las etapas de detección temprana y garantizar un acceso más amplio a las cirugías de reconstrucción para las mujeres que han debido someterse a tratamientos agresivos.

“Hoy en día el examen de mamografía es indispensable hacérselo, pero ocurren dos fenómenos. En primer lugar, no hay mamógrafos suficientes, y por tanto conseguir una hora es bien difícil, pero en segundo lugar, causa cierta incomodidad física”, explicó la abanderada.

En esa línea, Jara adelantó que, de llegar a La Moneda, pondrá en marcha la iniciativa “Mamografías sin Dolor”. El programa contempla no solo ampliar la cantidad de cupos disponibles para este examen, sino también incorporar la tecnología de mamografía 3D, un procedimiento menos invasivo y con mayor precisión diagnóstica que el utilizado hoy en gran parte de la red pública de salud.

“Vamos a traer esta tecnología, que además es 3D, lo que permite una mejora en la calidad de las imágenes, ya que queremos que el cáncer de mamas deje de ser una enfermedad que se detecta solo cuando es demasiado tarde”, agregó.

Dentro de ese contexto, la carta del oficialismo explicó otro plan: “Reconstrucción Mamaria dentro de un Año”. Este proceso de salud es clave para quienes tienen que pasar por una mastectomía, el doloroso proceso tras el cual se extirpa una o las dos mamas para prevenir la enfermedad.

Respecto a lo anterior, expresó que “es un tema que tiene que ver no solamente con algo estético, sino que con la autoestima, con la dignidad y con la salud mental de las personas”. Asimismo, aseguró que, de asumir la presidencia, existirá un plazo máximo de un año para la reconstrucción mamaria de las mujeres.

Con el objetivo de ampliar la cobertura oncológica, Jara planteó además la creación de diez centros ambulatorios especializados en cáncer distribuidos en distintas regiones del país. Según explicó, estas unidades permitirán que las familias accedan a diagnósticos y tratamientos en sus propias ciudades, evitando traslados a Santiago y aliviando tanto los costos económicos como el impacto emocional que implica enfrentar la enfermedad.