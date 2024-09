Sandy Boquita da a conocer disculpas de alcalde de Colbún tras episodio de acoso sexual: "No fue a tiempo ni..."

La modelo Argentina radicada en Chile, Sandy Boquita dio a conocer a través de redes sociales que recibió unas disculpas por parte del alcalde de Colbún Pedro Pablo Muñoz, a quien denunció a inicios de este año por acoso sexual. En concreto, en 2014 ella sufrió un violento episodio con el edil en un evento para la comuna, cuyo video salió a la luz este año gracias a un reportaje de CHV.

En las imágenes se vio como el jefe comunal se sobrepasó con la bailarina cuando ella estaba en el escenario del show discotequero. “Es un grandioso día para mí y siento que para mucha gente que me apoyó, también. Por fin, el alcalde Pedro Pablo Muñoz, se dignó a disculparse” anunció esta vez la modelo en Instagram.

¿Cómo fueron las disculpas del alcalde hacia Sandy?

“Lamentablemente, no fue a tiempo, ni como me hubiese gustado, de forma desinteresada. Claramente, se está disculpando porque postuló a la reelección, y eso se lo pude decir, porque esto fue grabado por un programa de Mega que va a salir próximamente, que se llama Hasta Cuándo. Si no fuera por la exposición mediática, él no lo hacía” agregó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Bajo esta misma línea, Sandy aseguró que la situación le generó gran indignación. “Cuando corté la llamada (...) me puse a llorar. Por suerte estaba mi mamá y mis hijas ahí. Pero en el momento me mantuve firme para poder decirle algunas cosas en la cara” dijo recordando que “él me quería demandar por injurias y calumnias, y se lo dije. Yo tuve que pagar un abogado particular, para poder defenderme, ahora que sí tenía las pruebas, que era este video que salió a la luz”.

“Digo que es un grandioso día porque por mi parte cierro un capítulo, que sin esas disculpas no lo hubiese cerrado. Yo le acepté las disculpas porque él me decía que es humano, que se equivocó, que es una cruz que cargó todos estos años”, detalló y dijo que esperaba que el jefe comunal dejara de hacer “cosas tan terribles como esas”.

Te puede interesar: Daniel Jadue publica primera fotografía tras salir de la cárcel: "Esperando para demostrar mi inocencia"