Revelan que María Elcira portaba un objeto "no tan común" al desaparecer: "No se hace una rebúsqueda completa"

La nieta de María Elcira Contreras, Carla Hernández se refirió a la búsqueda de su abuela y aseguró que el trabajo de las Policías no ha sido suficientes para dar con su paradero. “Sigo pensando que las primeras horas son las más importantes y que si la Fiscalía hubiese actuado de manera diligente ya sabríamos dónde está mi abuela” declaró.

Recordemos que la adulta mayor desapareció mientras celebraba el Día de la Madre junto con su familia en un restaurante en Limache. En medio de la comida, la mujer se levantó al baño y debido a que se demoraba su familia la fue a buscar y ya no estaba en el sitio. Además con el paso de las horas, no se encontró ningún rastro de ella.

¿Qué objeto portaba María Elcira?

“El Ministerio Público se enfocó solo en una hipótesis investigativa, la del accidente en el canal Waddington, cerrándose a cualquier otra posibilidad cuando también era probable que ella hubiese sido víctima de algún delito. No tomaron declaraciones a los asistentes al restaurante de forma oportuna, sabemos que finalmente lo hicieron, pero tampoco todos declararon, sólo algunos” declaró Carla para La Cuarta.

Sobre la misma agregó que “las búsquedas son muy aisladas, al comienzo se pone todo el esfuerzo y se busca en muchos lugares, pero luego pasa el tiempo y no se hace una rebúsqueda completa, siendo que ha pasado en muchos casos que la persona aparece donde mismo buscaron”. Luego agregó que “Ahora estamos totalmente aislados de la investigación, no sabemos absolutamente nada, lo que no tiene justificación alguna a mi parecer. Puedo entender que diligencias específicas sean secretas por su naturaleza, pero no toda la investigación” dijo.

Bajo esta misma línea Carla reconoció que "he estado pensando y hay un objeto que mi abuela usaba, que no es tan común. Ella portaba un collar que nos regaló mi mamá. Es una tarjeta cuántica a la que se le atribuyen varios beneficios” y finalmente mencionó. “Son detalles, pero ahora pienso que cualquier detalle puede servir para encontrarla. Ya estamos tan desesperados que pienso que quizás alguien pudiese haber encontrado ese objeto que no es tan común y quizás darnos alguna pista de dónde pueda estar” cerró.

