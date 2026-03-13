VIDEO | ¡HISTÓRICO! Santiago Wanderers clasifica a las semifinales de la Copa Libertadores sub-20

Por: Gonzalo Zamora

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Actualmente se está disputando la Copa Libertadores sub-20 en Ecuador, donde el único equipo nacional que está participando de esta es el caso de Santiago Wanderers, quienes se encuentran en el Grupo C junto a Nacional, Liga Deportiva Universitaria de Quito y Belgrano.

El cuadro porteño ha tenido una gran presentación en la competición, donde actualmente ya se han disputados dos fechas. El equipo de la quinta región siempre destaca por su gran cantera, que además es el pilar fundamental para el plantel adulto profesional.

Actualmente, Santiago Wanderers lleva dos de dos victorias en la Copa Libertadores sub-20, donde primero derrotaron por 2-0 a Nacional y ahora vencieron por el mismo marcador a Belgrano, asegurando un hito histórico en nuestro fútbol.

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Santiago Wanderers actualmente lidera el Grupo C de la Copa Libertadores sub-20 con dos victorias consecutivas por 2-0 sobre Nacional y Belgrano. Con estos resultados además aseguró un paso histórico a la siguiente fase de la competición.

Van por la gloria máxima

Esto ya que debido a otros resultados, el cuadro porteño se instaló en la semifinales de la competencia donde deberán enfrentar al líder del Grupo B que por ahora es Palmeiras. Esta clasificación es histórica, ya que no se daba desde 2012 cuando lo hizo Unión Española en aquella instancia.

Revisa a continuación los goles de Wanderers ante Belgrano:

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