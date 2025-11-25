¿Cuál será el grupo de la muerte? Revelan los bombos para el Mundial 2026

La semana pasada, se terminaba de disputar la fase de grupos en Europa para definir a las selecciones que clasificarían de forma directa al Mundial 2026, además de determinar a los países que tendrán que disputar el repechaje europeo que entrega cuatro cupos más a la cita mundialista que se desarrollará en el norte de nuestro continente.

Cabe recordar que en el viejo continente, la forma de buscar a los clasificados es distinta que la nuestra, ya que al haber tantas selecciones se debe hacer una fase de grupos, donde los mejores de cada uno clasificarán a la tan ansiada cita mundialista. Cada grupo consta de cinco selecciones y es un total de 12 agrupaciones de países.

Para la clasificación Europea al Mundial 2026, primero tienen la clasificación directa por esta fase de grupos, luego tienen a cuatro selecciones más que saldrán del repechaje Europeo y también se suman algunas selecciones por su participación en la Nations League, por lo que habrán varios representantes del viejo continente.

Con las fechas y rivales para los repechajes definidos, el día de hoy se siguen sabiendo nuevas novedades sobre la conformación del Mundial 2026, ya que ahora se establecieron los bombos para el sorteo de la fase de grupos, el cuál se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre, donde además se conocerá el ficture y las sedes para los encuentros.

¿Cómo se conformarán los grupos?

En el Bombo 1 se encuentran Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania; en el Bombo 2 están Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia; en el Bombo 3 aparecen Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica; finalmente en el Bombo 4 están Ghana, Curazao, Haití, Jordania, Cabo Verde, Nueva Zelanda, los cuatros clasificados del repechaje de la UEFA y los dos clasificados de la repesca intercontinental.

