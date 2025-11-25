¿Cuál será el grupo de la muerte? Revelan los bombos para el Mundial 2026

Por: Gonzalo Zamora

NOTAS DESTACADAS

Isabel Allende desmiente apoyo a Kast y acusa vídeo viral manipulado

"No estoy de acuerdo con su política": Isabel Allende desmiente apoyo a Kast y acusa vídeo viral manipulado
Camila Flores arremete en vivo contra hermano de Parisi tras respaldo a Jara

Camila Flores arremete en vivo contra hermano de Parisi tras respaldo a Jara ¡Él le respondió de una!
Revelan grave amenaza contra la familia de María Elcira: Policía habría hecho advertencia sobre nieta

Revelan grave amenaza contra la familia de María Elcira: Policía habría hecho advertencia sobre nieta
ANFP sentencia descenso de Melipilla.

¡Un duro golpe! Equipo nacional perdería la calidad de profesional en el fútbol chileno
Universidad Católica decide el futuro de una figura del equipo

¡Celebran los Cruzados! El importante regreso en Universidad Católica para la recta final

¡Sufre Colo Colo! La decisión de Coquimbo Unido sobre el traspaso de Bruno Cabrera
Matthei reaparece renovada tras devastadora derrota electoral

“Queda Evelyn para rato”: Matthei reaparece renovada tras devastadora derrota electoral

Cómo lograr una instalación perfecta de tu TV
La furiosa reacción de la DC tras polémica reunión de Frei con Kast

“Cada huevón hace la huevada que quiere”: La furiosa reacción de la DC tras polémica reunión de Frei con Kast

¡Lo pasa mal en Brasil! Las fuertes críticas del DT de Gremio a Alexander Aravena

La semana pasada, se terminaba de disputar la fase de grupos en Europa para definir a las selecciones que clasificarían de forma directa al Mundial 2026, además de determinar a los países que tendrán que disputar el repechaje europeo que entrega cuatro cupos más a la cita mundialista que se desarrollará en el norte de nuestro continente.

Cabe recordar que en el viejo continente, la forma de buscar a los clasificados es distinta que la nuestra, ya que al haber tantas selecciones se debe hacer una fase de grupos, donde los mejores de cada uno clasificarán a la tan ansiada cita mundialista. Cada grupo consta de cinco selecciones y es un total de 12 agrupaciones de países.

Para la clasificación Europea al Mundial 2026, primero tienen la clasificación directa por esta fase de grupos, luego tienen a cuatro selecciones más que saldrán del repechaje Europeo y también se suman algunas selecciones por su participación en la Nations League, por lo que habrán varios representantes del viejo continente.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Con las fechas y rivales para los repechajes definidos, el día de hoy se siguen sabiendo nuevas novedades sobre la conformación del Mundial 2026, ya que ahora se establecieron los bombos para el sorteo de la fase de grupos, el cuál se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre, donde además se conocerá el ficture y las sedes para los encuentros.

¿Cómo se conformarán los grupos?

En el Bombo 1 se encuentran Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania; en el Bombo 2 están Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia; en el Bombo 3 aparecen Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica; finalmente en el Bombo 4 están Ghana, Curazao, Haití, Jordania, Cabo Verde, Nueva Zelanda, los cuatros clasificados del repechaje de la UEFA y los dos clasificados de la repesca intercontinental.

También te puede interesar: ¡Llaves definidas! Así quedó la conformación del repechaje para el Mundial 2026

NOTAS DESTACADAS

Isabel Allende desmiente apoyo a Kast y acusa vídeo viral manipulado

"No estoy de acuerdo con su política": Isabel Allende desmiente apoyo a Kast y acusa vídeo viral manipulado
Camila Flores arremete en vivo contra hermano de Parisi tras respaldo a Jara

Camila Flores arremete en vivo contra hermano de Parisi tras respaldo a Jara ¡Él le respondió de una!
Revelan grave amenaza contra la familia de María Elcira: Policía habría hecho advertencia sobre nieta

Revelan grave amenaza contra la familia de María Elcira: Policía habría hecho advertencia sobre nieta
ANFP sentencia descenso de Melipilla.

¡Un duro golpe! Equipo nacional perdería la calidad de profesional en el fútbol chileno
Universidad Católica decide el futuro de una figura del equipo

¡Celebran los Cruzados! El importante regreso en Universidad Católica para la recta final

¡Sufre Colo Colo! La decisión de Coquimbo Unido sobre el traspaso de Bruno Cabrera
Matthei reaparece renovada tras devastadora derrota electoral

“Queda Evelyn para rato”: Matthei reaparece renovada tras devastadora derrota electoral
La furiosa reacción de la DC tras polémica reunión de Frei con Kast

“Cada huevón hace la huevada que quiere”: La furiosa reacción de la DC tras polémica reunión de Frei con Kast

¡Lo pasa mal en Brasil! Las fuertes críticas del DT de Gremio a Alexander Aravena
Las figuras del fútbol chileno que Colo Colo quiere para 2026

¡Su sueldo sería clave! Colo Colo ve con buenos ojos a seleccionado nacional en Brasil
Liceo de joven influencer evalúa drástica decisión frente a acoso de colombiano

¡Sujeto sigue libre! Liceo de joven influencer evalúa drástica decisión frente a acoso de colombiano
"Fantasma" Figueroa no va más en Nicaragua.

Listo para retornar a Chile: "Fantasma" Figueroa recibe pésima noticia en la banca de Nicaragua
Carlos Palacios se hincha a críticas en Boca Juniors.

No le dan tregua: ni la victoria de Boca Juniors salva de las críticas a Carlos Palacios en Argentina
Darío Osorio buscado desde la Premier League.

Para volver a la élite: el gigante dormido de Europa que está tras los pasos de Darío Osorio
Nicolás Jarry opina de Alejandro Tabilo.

Nicolás Jarry enciende la polémica por marginación de Alejandro Tabilo en Copa Davis
Colo Colo vs Cobresal sufre problemas.

Por culpa de la Teletón: "final" entre Colo Colo vs Cobresal recibe preocupante noticia
Cristóbal Campos se luce con atajada.

¿Listo para el profesionalismo? Cristóbal Campos brilla con increíble atajada en partido amistoso
La pregunta que inquieta a Johannes Kaiser sobre Franco Parisi

¡Exige respuestas! La pregunta que inquieta a Johannes Kaiser sobre Franco Parisi
U de Chile deberá buscar estadio.

¡Malas noticias! La baja sensible que tendrá Universidad de Chile para la recta final

¿Concuerdas con él? El fuerte análisis de Lucas Cepeda sobre el presente de La Roja