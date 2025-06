Impacto: revelan intercepción telefónica a tío abuelo de Tomás Bravo donde habla sobre el caso

Durante los últimos días se han dado a conocer nuevos antecedentes sobre el caso de Tomás Bravo, cuya investigación se ha extendido durante años y hasta la fecha se desconoce lo que le ocurrió realmente. Recordemos que el niño de 3 años fue hallado muerto en la localidad de Caripilun, en la Región del Biobío, en febrero de 2021.

Cabe mencionar que, en el segundo día del juicio oral por la desaparición y muerte del niño de 3 años Jorge Escobar Escobar entregó una extensa declaración en donde por primera vez explicó por qué dejó solo al pequeño cuando salieron a dar un paseo por el sitio cercano a su casa. Al familiar de Tomasito se le imputa el delito de abandono de menor con resultado de muerte.

¿Qué se escuchó en la llamada interceptada al tío abuelo de Tomás Bravo?

"Estaba muy difícil para meterse con un niño… por eso no bajé con él. Consideraba que era peligroso seguir avanzando con el niño para ir a buscar a los animales que estaban en una especie de vega", declaró. Luego, afirmó que dejó de mirar al niño por “dos o tres minutos” y en ese momento, el pequeño desapareció. “Donde lo dejé no corría ningún peligro y yo lo veía a él (…) dos o tres minutos dejé de mirar a Tomacito, y cuando volteo, ya no lo veo (…) desapareció totalmente del lugar, señor Juez", afirmó el imputado en su declaración sobre el día que el menor se extravió.

Entre las escuchas telefónicas a las que logró acceder Fiscalía, figura una llamada que protagonizó Jorge Escobar en febrero de 2024, a tres años de la tragedia que enluto a la Provincia de Arauco. Asimismo en el inicio del juicio oral por una de las dos investigaciones paralelas que tiene el caso, se supo del ingreso de un informe del Servicio Médico Legal (SML) que indicaba una posible causa de muerte del niño de 3 años: “asfixia mecánica por terceros en contexto de violación”.

“Gracias a Dios que estas mierdas no tienen cómo cagarme sipu. Quieren, pero no pueden, no pueden, y no lo van a poder hacer. Mira a esa cagá de la fiscalía, a todas las hueás, no les tengo miedo, a la justicia no le tengo miedo. Oye, feño, ¿sabí por qué no le tengo miedo? Porque yo soy inocente de todas las hueás que me han levantado. Lo que me ha levantado la gente, lo que me ha levantado la tele, lo que me ha levantado la fiscalía. Si todas esas hueás, mira ahí po: yo he estado en contra de todas esas mierdas po", dijo Escobar en la llamada que interceptó la Policía.

