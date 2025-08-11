Revelan impactante hallazgo que le daría una vuelta de tuerca a Caso María Elcira: Recolectores de basura serían claves

Aunque ya ha pasado más de un año desde que María Elcira Concretas desapareció en misteriosas circunstancias en Limache, el caso sigue generando novedades con la aparición periódica de nuevos datos. La más reciente se dio durante las últimas horas, donde se reveló una nueva pista sobre lo ocurrido en 2024, la cual ya está siendo indagada por la policía.

La mañana de este lunes, Sergio Jara compartió en Contigo en la Mañana un nuevo giro en la historia: según relató, dos recolectores de basura hallaron unas joyas al día siguiente de la desaparición de la adulta mayor, en las cercanías del Fundo Las Tórtolas, lugar donde había almorzado con su familia.

Tal como se reveló en el programa matutino de Chilevisión, fue la propia familia de la mujer mayor quienes encontraron esa información, la cual ya ha sido entregada a la Fiscalía.

La nueva pista

De acuerdo con los datos entregados por el comunicador, el lunes 13 de mayo los recolectores de basura realizaron sus labores habituales, acudiendo al sitio para recoger la basura acumulada durante el fin de semana.

“Ellos levantan la basura del patio del fundo y siempre ingresaban al restaurante, pero esta vez no los dejaron entrar“, detalló Jara, quien añadió que hasta ahora se desconocen los motivos de dicha decisión tomada por los dueños del recinto.

En ese sentido, teorizó que eso se pudo deber a que estaban resguardando una escena clave de la investigación, sin embargo afirmó que los trabajadores sacaron la basura y “encontraron que el peso era distinto en comparación a lo que ellos venían haciendo tradicionalmente”. Agregó que “encuentran que las dimensiones de la basura son distintas, por decirlo de una manera elegante, porque es un tema complicado”.

Por otro lado, se dio a conocer que en ese momento fueron encontrados dos objetos: un collar y un anillo que actualmente están bajo análisis. Además, se mencionó que se recurrió a fotografías antiguas de la mujer con el fin de establecer una posible coincidencia y confirmar si los artículos podrían pertenecerle.

“Ese día María Elcira andaba, precisamente, con collares y anillos. Hay que ver si eso hace match, para eso se despacharon órdenes de investigar“, señaló el periodista.

Finalmente, se informó que la familia Contreras “presentó mediante su abogado los antecedentes ante el fiscal, y el fiscal aprobó estas diligencias y despacharon (la orden) a la PDI estos últimos días”.