“No me van a poner en contra”: Presidente Boric se refirió a los chats filtrados de Cariola y Hassler

El presidente Gabriel Boric se pronunció el viernes por la noche sobre los chats filtrados de la diputada Karol Cariola dirigidos a la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. En los mensajes, ambas criticaban al gobierno y se referían al mandatario como “una mierda de ser humano”.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado criticó la filtración. Además, afirmó que considera “de lo más natural" que en una conversación privada entre dos personas haya críticas severas hacia un tercero.

“Que en un momento determinado, entre dos personas de confianza, se critique muy duramente a un tercero, me parece de los más natural. Si hubiese delitos, que se investigue con la imparcialidad que corresponde a la Justicia, sin sesgos”, expresó Boric en su cuenta de X.

También aclaró que no se posicionará en contra de Cariola o Hassler, a pesar de las críticas hacia él, ya que las considera personas de su confianza. “Pero a mí no me van a poner en contra de compañeras de ruta porque un día en confianza hayan hablado mal de mí o de mi gente de confianza. Un abrazo grande a Karol e Irací”, sentenció el mandatario.