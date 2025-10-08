¡El pequeño “acusó” a su abuelita! Presidente Boric sacó aplausos en redes sociales con respuesta a niño

Tras sorprender al presidente Gabriel Boric con un particular mensaje durante una actividad pública en la que participaba, un pequeño niño se volvió viral. Y no solo eso, sino que la respuesta del mandatario sacó aplausos en redes sociales.

En la cuenta de TikTok de @xavieraignaacia apareció un video donde se observa la divertida conversación entre su hijo y el jefe de Estado. Según contó la madre, el pequeño no dudó en “acusar” a su abuela con el presidente. “Mi hijo le dice al presidente: Boric le tengo que decir algo. Usted le cae mal a mi abuela”, contextualizó la madre en el registro.

Tras la sorpresiva revelación del niño, el registro muestra la reacción de Gabriel Boric, quien no tardó en responderle. “A tu abuela le puede caer bien el presidente o le puede caer mal el presidente y tiene todo el derecho a expresarlo”, partió diciendo. “Dile que yo igual tengo que trabajar para ella, ¿ya? Mandale un saludo a tu abuela”, expresó el mandatario.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

El video no tardó en difundirse por toda la plataforma, acumulando más de 342 mil visualizaciones en menos de un día. Además, la respuesta del presidente generó una avalancha de comentarios entre los usuarios, quienes aplaudieron su reacción.

“Solo él le puede responder así a un niño, le está enseñando respeto. Presi lo amo”, “Así se educa y soporten 💋”, “El niño a la abuelita ‘adivina quien te mando saludos 😜 una pista: te cae mal’”, “Sjsjdjdjd te dai cuenta que la acusó con el PRESIDENTEEEE”, “Le guste a quien le guste es el mejor presidente que a tenido CHILE 💪💪”, “ Presidente Boric 2030…”, “La abuela no dándose cuenta que el niño quiere más al Presi qué a ella. Ahí la fue. A acusar 🥰🥰 Y la respuesta del Presi wow puro amor ❤️🥰” y “Una respuesta muy sabia para un presidente respetuoso de la opinión de los demás”, fueron algunos de los comentarios.